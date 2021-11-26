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АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
Часть рукописи середины XVII в., разделенная на 5 книг, каждая из которых является копией соответствующей части Лицевого свода Ивана Грозного; А.-Н. л. составляет пятую книгу, содержащую статьи 7042/1534–7061/1553 и 7071/1563–7075/1576, а также фрагмент летописи времени правления Федора Ивановича.
Текстологический анализ показывает, что А.-Н. л. была переписана с последней части Лицевого свода, представлявшей еще кипу непереплетенных и перепутанных листов, являющихся как первоначальной редакцией летописи, так и переработанной ее копией (неполной).
Автор статьи: И. Н. Данилевский.
© Российская Историческая Энциклопедия
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