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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Особенности развития России в XVII в. 2. Старое и новое в русской экономике. 3. Социальная структура российского населения. 4. Два этапа развития русской государственности в XVII в. Земская монархия первой половины XVII в. Установление самодержавия во второй половине XVII в.

Аннотация

Лекция посвящена обзору состояния и тенденций развития России в XVII столетии, которое оказалось последним веком «Старой Руси» и одновременно «веком Новшеств». Россия выходила из эпохи Средневековья и находилась у порога Нового времени. Переходность периода породила многие противоречия и парадоксальные явления и в экономической, и в социальной, и в политической, и в культурной жизни страны. Так втягивание помещичьего хозяйства в товарно-денежные отношения в России стимулировало не освобождение крестьян, а усиление закрепостительных тенденций. Соборным уложением 1649 г. в России было узаконено крепостное право.

Одновременно социально-экономической сфере развивались новые явления. Большие успехи сделала торговля, представленная ярмарками, постоянной лавочной торгом и коробейниками. В области промышленности по инициативе государственной власти и при содействии западноевропейских купцов появились первые мануфактуры. Родоначальником крупной мануфактурной промышленности становятся Тульские железоделательные заводы голландского купца Андрея Винниуса со товарищами. По форме собственности они являлись государственной концессией.

В XVII в. идет успешное освоение просторов Западной и Восточной Сибири. Границы России выходят к Тихому океану, и она становится самой большой по площади страной мира.

В лекции разобраны особенности социального строя России, его крайняя дробность в сравнении с западноевропейскими аналогами. Несмотря на новшества в хозяйственной жизни и сильное западноевропейское влияние Россия все же остается еще традиционной средневековой страной с вотчинным государственным строем, однако формирование основ внутреннего национального рынка к концу XVII века позволяет России превратится, наконец, не только в единое, но и централизованное государство.

Вопросы по теме лекции

1. Какое новые и старые моменты отличали экономическую жизнь России в XVII в.? 2. Какие формы торговли развивались в XVII столетии? 3. В чем состояли особенности русской мануфактуры XVII в.? 4. Каковы были причины установления в России крепостного права? 5. На какие сословия делились служилые слои русского населения? 6. Какими сословиями было представлено тяглое население? 7. Какие еще слои присутствовали в социальной системе России? 8. Что представлял из себя вотчинный уклад и вотчинное государство в России? 9. Какие этапы развития прошла российская государственность в XVII в.? 10. Как воздействовала на Россию западноевропейское влияние? 11. В праве ли мы называть XVII столетие «веком Новшеств»?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.2: XVII – начало XVIII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1995.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен – до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Велувенкамп Я.В. Архангельск. Нидерландские предприниматели в России 1550-1785. М., 2006. 2. Демкин А.В. Западноевропейское купечество в России XVII в. Вып. 1-2. М., 1994. 3. Ключевский В.О. Западное влияние. Лекция LIII. // Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.III. М., 1988. 4. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. М., 2008. 5. Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII в. СПб., 2006. 6. Федосеев Ю.Г. Романовы. Век первый: краткое историческое повествование. М., 2008. 7. Ушаков В.Л. Россия в трактовке иностранца: формирование представлений и стереотипов. Книга вторая. Страна, города, люди. СПб, 2011. 8. Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII вв. М., 2012.