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16.10.2024
Тест по теме: «Куда соха ходила…» Социально-экономическое развитие России в XVII в.
Какой процесс в аграрном секторе России XVII века свидетельствовал о закреплении крепостнических порядков?
расширение пахотных земель за счёт целинных территорий Сибири
постепенное увеличение сроков сыска беглых крестьян, окончательное закрепление крепостной зависимости по Соборному уложению 1649 года
рост числа свободных черносошных крестьян на Севере и в Поморье
распространение фермерских хозяйств по западноевропейскому образцу
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