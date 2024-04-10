7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Землевладение и складывание общины однодворцев в xvii веке

Важинский В.

Это основательная монография описывает прошлое современных смежных областей в XVII веке: миграционные процессы на этих землях, условия жизни, состояние и формирования различных видов землевладения, а также формирование общины однодворцев. Книга написана на основании обширного архивного материала и представляет огромную ценность для краеведов и исследователей означенных регионов.