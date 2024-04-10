7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Царская вотчина XVII века

Заозерский А.

Книга А. И. Заозерского вышла первым изданием в 1917 г. под названием «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве», небольшим тиражом и в настоящее время стала уже библиографической редкостью. На основе кропотливого изучения одного из крупнейших вотчинных хозяйств XVII в. и одного из новых административных учреждений, возникших в этот период, - Тайного приказа Алексея Михайловича, - автор освещает две важнейшие проблемы XVII в. - вопрос о крепостном хозяйстве XVII в. и о зарождении бюрократического аппарата. Конкретное описание хозяйства царя Алексея Михайловича дает наглядную картину типичного феодального крепостного хозяйства. История Тайного приказа — яркая страница эволюции политического строя Московского государства от самодержавия XVII в. с боярской думой и боярской аристократией к самодержавию XVIII в. с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма».