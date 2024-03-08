ТОРГОВЫЙ УСТАВ 1653

Торгóвый устáв (таможенная уставная грамота) 1653 — законодательный акт, закрепивший централизацию рынка Русского государства. Торговый устав отменил многочисленные локальные («местные») уставные грамоты и ликвидировал ряд мелких пошлин, ввел единые нормы таможенного права, ликвидировал разницу между местными и «иногородними» купцами.

Лит. : Тихонов Ю. А. Таможенная политика Русского государства с середины XVI до 60-х гг. XVII в. // Исторические записки. М., 1955. Т. 53. С. 258–290. А. В. Дедук.