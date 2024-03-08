ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ

Тамóженные кни́ги — делопроизводственные документы XVI–XVIII вв., в которых фиксировался факт взимания таможенных пошлин. Составлялись в местных таможенных учреждениях на основе каждодневных записей. С ликвидацией внутренних таможен в 1754 таможенные книги исчезают.

Публ. : Таможенные книги Московского государства XVII в. Т. 1–3. М.–Л., 1950–1951.

Лит. : Мерзон А. Ц. Таможенные книги XVII в. М., 1957.; Раздорский А. И. Головство и откуп: Очерки из истории таможенного и кабацкого дела на юге и западе европейской России в XVII веке. М., 2017. А. В. Дедук.