ДЕНЬГА́

Русская монета .

(до кон. 18 в. – ден­га; от тюрк. täŋkä – день­ги), рус. мо­не­та. Как осн. се­реб­ря­ная мо­не­та на­ча­ла вы­пус­кать­ся в 1370–80-е гг. в вел. кн-вах Мо­сков­ском , Ря­зан­ском и Ни­же­го­род­ском, пос­ле 1400 – в Твер­ском, в 1420-е гг. – в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де и Пско­ве. Пер­во­на­чаль­но из слит­ка се­реб­ра (руб­ля) из­го­тав­ли­ва­лось 200 Д. массой ок. 1 г. Вы­пус­ка­ли так­же по­луш­ки (1/2 Д.), в Нов­го­ро­де и Пско­ве – чет­ве­рет­цы, по­лу­по­луш­ки (1/4 Д.). В хо­де де­неж­ной ре­фор­мы 1535 мо­с­ков­ская Д. («мос­ков­ка») бы­ла при­рав­не­на к 1/2 нов­го­род­ской Д. (ко­пей­ки), её масса по­сто­ян­но сни­жалась (до 0,19–0,2 г в кон. 17 в.). Назв. «Д.» ис­поль­зо­ва­лось как но­ми­нал мед­ной мо­не­ты в 1/2 ко­пей­ки в 1700–18, 1730–54, 1757–1828. За­тем, в 1849–67, для 1/2 ко­пей­ки со­хра­ня­лось назв. «де­неж­ка». В 1701, 1704, 1713, 1714 вы­пус­ка­лась се­реб­ря­ная мо­не­та но­ми­на­лом в 5 де­нег.

Иллюстрация:

Псков­ская день­га. 1425–1510. Нов­го­род­ский го­су­дар­ст­вен­ный объ­еди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник (по П. Г. Гай­ду­ко­ву).

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Автор статьи: П. Г. Гай­ду­ков.

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