ДЕНЬГА́
Русская монета.
(до кон. 18 в. – денга; от тюрк. täŋkä – деньги), рус. монета. Как осн. серебряная монета начала выпускаться в 1370–80-е гг. в вел. кн-вах Московском, Рязанском и Нижегородском, после 1400 – в Тверском, в 1420-е гг. – в Великом Новгороде и Пскове. Первоначально из слитка серебра (рубля) изготавливалось 200 Д. массой ок. 1 г. Выпускали также полушки (1/2 Д.), в Новгороде и Пскове – четверетцы, полуполушки (1/4 Д.). В ходе денежной реформы 1535 московская Д. («московка») была приравнена к 1/2 новгородской Д. (копейки), её масса постоянно снижалась (до 0,19–0,2 г в кон. 17 в.). Назв. «Д.» использовалось как номинал медной монеты в 1/2 копейки в 1700–18, 1730–54, 1757–1828. Затем, в 1849–67, для 1/2 копейки сохранялось назв. «денежка». В 1701, 1704, 1713, 1714 выпускалась серебряная монета номиналом в 5 денег.
Иллюстрация:
Псковская деньга. 1425–1510. Новгородский государственный объединённый музей-заповедник (по П. Г. Гайдукову).
Архив БРЭ.
Автор статьи: П. Г. Гайдуков.