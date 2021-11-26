ГРА̀МОТЫ

Письменные документы, акты.

До сер. XV в. так назывались на Руси документы любого содержания, как офиц., так и частного характера, затем наряду со словом «Г.» стали употреблять и др. наименования - «запись», «крепость», «память».

В Церкви существуют разные виды Г., одни из них относятся к эпохе гонений и упоминаются уже в Апостольских правилах, другие - к эпохе Вселенских Соборов, нек-рые виды церковных Г. сложились позже - в Византии и на Руси в разные периоды ее истории. Один из древнейших видов церковных Г., восходящих еще к эпохе до имп. св. равноап. Константина,- упоминаемые в Ап. 12 и 33, а также в IV Всел. 11, 13 представительные Г. (συζατικός). В нек-рых канонах Г. аналогичного содержания именуются увольнительными (Трул. 17) или каноническими (Антиох. 8). Они выдавались епископами пресвитерам и диаконам в удостоверение законности их рукоположения и церковнослужителям для подтверждения отсутствия препятствий к их служению. Употреблялись такие Г. в случае перехода в иную епархию или временного пребывания вне пределов собственной епархии для удостоверения личности и церковной правоспособности клирика, получившего такую Г. В наст. время до известной степени аналогичный характер носит отпускная грамота, выдаваемая в РПЦ клирикам правящим епископом. По назначению она сближается и с выдаваемой в наст. время ставленой грамотой (см. Ставленническая иерейская грамота). Разновидностью ставленых Г. являются настольные Г., к-рые выдавались епископам.

В канонах упоминаются также мирные (εἰρηνικός) Г. (IV Всел. 11, Антиох. 8), к-рые получали от епископов миряне, обедневшие и нуждавшиеся в помощи. Обладающий мирной Г. христианин мог обращаться за подаянием к своим собратьям по вере, пребывая в пределах иной епархии.

На Руси в качестве офиц. актов вел. князьями и царями выдавались Г. особых видов: жалованные, взметные, губные, льготные, несудимые. Нек-рые из этих Г. получали от государя священнослужители и церковные учреждения. Напр., тарханные Г. (от татар. слова «тархан» - вольный, свободный человек) выдавались вел. князьями и царями (по примеру татар. и золотоордынских тарханных ярлыков, получаемых епископами - см. ст. Ярлык). Этими Г. они освобождались от всяких повинностей и переходили в исключительную подсудность государей. Мон-рям и духовенству в допетровскую эпоху выдавались также льготные Г., к-рыми они освобождались от нек-рых повинностей или по к-рым получали льготы. Мон-рям князья и цари выдавали несудимые Г., на их основании они переходили из подсудности своим архиереям по тяжебным делам в подсудность выдавшим такие Г. государям. Епископы на Освященных Соборах настаивали на неправомерности выдачи несудимых Г., рассматривали подобную практику как злоупотребление, иногда добивались ее формальной отмены, но искоренить не могли. Частный характер имели Г. договорные, данные, вкладные, купчие, кабальные, духовные, или душевные (завещания), мировые.

В досинодальный период на Руси епархиальными епископами выдавались наказные Г. мон-рям, в к-рых содержались предписания относительно соблюдения монастырского устава, порядка богослужений, а также правила пользования монастырскими доходами, распределения их по расходным статьям и указания о порядке отчетности. Со времени свт. Петра (нач. XIV в.) и до кон. XVII в. в связи со сложившейся практикой не допускать до богослужения вдовых священнослужителей, не принявших монашеского пострига, правящие архиереи на Руси выдавали епитрахильные и орарные Г., к-рыми дозволялось вдовым священникам и диаконам держать дома епитрахиль или орарь и возлагать их на себя при причащении Св. Таин, а также читать и петь на клиросе, но не участвовать в богослужении в качестве священнослужителей.

В XIX в. употребление термина «Г.» сужается. Так стали называть лишь офиц. акты, выдававшиеся от имени императора или правительством (на чин, титул, дворянство или почетное гражданство), и офиц. церковные документы особого характера.

Особым видом церковных Г., к-рые выдаются в наст. время Святейшим Патриархом и правящими архиереями священнослужителям, церковнослужителям и мирянам как поощрение за усердное служение Церкви, являются благословенные Г. В досинодальный период благословенные Г. выдавались на учреждение епархии, мон-ря или прихода, на начало нового дела, на разрешение совершать к.-л. службу, а также священнослужителям при назначении их на приход. В синодальную эпоху благословенные Г. выдавались Святейшим Синодом и епархиальными архиереями на построение храма, кроме того, благословенными Г. предоставлялось пресвитерам право ношения скуфьи и набедренника, они выдавались для удостоверения возведения священника в сан протоиерея, а также священнослужителям и мирянам в качестве поощрения за ревностное служение Церкви, наиболее часто церковным старостам - за их усердное попечение о храме. К виду благословенных Г. относится и имеющая исключительно важное историческое значение Уложенная грамота 1589 г., к-рой в Русской Церкви учреждалось Патриаршество (см. Уложенная грамота об учреждении Патриаршества в России).

Автор статьи: Прот. Владислав Цыпин

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