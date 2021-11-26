КИЛЬБУРГЕР ИОГАНН ФИЛИПП

КИЛЬБУРГЕР ИОГАНН ФИЛИПП - шведский чиновник, автор книги о Русском государстве.

По происхождению немец, состоял на шведской службе. О жизни Кильбургера известно крайне мало. В 1673-1674 годах он посетил Москву в составе шведского посольства Г. Оксеншерны. В 1675 году определён на шведскую государственную службу и получил место общественного нотариуса в Стокгольме, занимал эту должность с перерывом до своей смерти. Непродолжительное время служил в Риге в должности секретаря торговой коллегии.

Вскоре по возвращении из Русского государства Кильбургер написал книгу «Kurzer Unterricht von dem russischen Handel, wie selbiger mit ausund eingehenden Waaren 1674 durch ganz Russland getrieben worden» («Краткое известие о русской торговле, каким образом оная производилась чрез всю Руссию в 1674 году»). Она является ценным историческим источником по социально-экономической истории Русского государства во 2-й половине XVII века. При написании книги Кильбургер использовал донесения (около 60 в 1650-1655 годах) шведского постоянного поверенного в торговых делах (фактора по коммерции) в Русском государстве И. де Родеса, сочинение Г. К. Ко­то­ши­хи­на «О России в царствование Алексея Михайловича» (написано в Стокгольме в 1666 году), таможенные книги и прейскуранты товаров, привозимых в Москву.

Целью Кильбургера было дать по возможности наиболее полное представление о русской торговле и значении купечества в Русском государстве. Сочинение Кильбургера содержит также данные по многим вопросам культурной, бытовой истории Русского государства, по исторической географии, военному делу, метрологии, сведения о состоянии медицины, почты и др. Кильбургер доказывал выгодность переноса русской торговли с Белого на Балтийское море.

При жизни Кильбургера его книга не была издана. Один из списков рукописи оказался Г. Ф. Мил­ле­ра , который передал её А. Ф. Бюшингу, опубликовавшему книгу в Гамбурге в 1769 году (Magazin für die neue Historie und Geographie. Bd. 3). Впервые переведена на русский язык и опубликована Д. И. Языковым в 1820 году.

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