АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА (Архангелогородская, с 1844 Маргаритинская)

Одна из крупнейших российских ярмарок, возникшая в конце XVI века в Новых Холмогорах (с 1613 — Архангельск).

Проходила с 1 августа по 1 сентября, а с 1663 по ходатайству иностранных купцов — с 1 июня по 1 сентября. В 1679 ограничительный срок бы отменен. В XVIII в. превратилась в постоянную ярмарку, ограниченную только сезоном навигации. Преобладающее значение Архангельска и его порта во внешней торговле России было обусловлено обширными связями среди торговцев на внутреннем рынке. С середины XVII в. лидирующее положение среди иностранных партнеров занимали голландские купцы. Российские участники представляли 80 городов, слобод и сел страны. На долю московских, ярославских и вологодских купцов приходилось 59 % товарооборота. В 1720-х наблюдается спад торгового оборота, связанный с перемещением центра внешней торговли с Зап. Европой в Петербург. Сократилось участие купцов из центра Европейской России, преобладающую роль стали играть купцы из Поморья и Вятского края. Экспортные товары XVIII в. — с.-х. продукты (хлеб, льняное семя и пенька), а ввозили сукно, металлы, изделия из них и краски. В 1762 в таможенном отношении Архангельский порт был уравнен с Петербургом. В конце XVIII в. через него осуществлялось 16,8 % ввоза и 38,7 % вывоза товаров. Снижение значения ярмарки связано с уменьшением ее товарооборота, запретом на вывоз иностранных товаров из Архангельска на внутренние рынки европейской части России. Но она оставалась главным хлебным рынком Поморья и сохраняла свое значение в торговле с Сибирью.

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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