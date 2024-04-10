7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

ДВОР АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА В КОНТЕКСТЕ АБСОЛЮТИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

Светова Е. А.

В монографии исследуется положение царского двора Алексея Михайловича в контексте абсолютизирующейся царской власти. Комплексно рассматриваются персональный состав элитной части двора, его структура и связь с управленческим аппаратом государства; освещаются борьба придворных группировок, родственные связи внутри элиты; даны политические портреты наиболее значимых представителей придворной элиты; раскрываются деятельность огромного дворцового хозяйства и культурно-бытовые особенности придворной жизни. Монография основана на широком круге источников, большая часть которых извлечена из архивов и вводится в научный оборот впервые.