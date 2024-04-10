7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

БОЯРЕ РОМАНОВЫ В ВЕЛИКОЙ СМУТЕ

Широкорад Александр

Тишайший - с таким прозвищем царь Алексей Михайлович вошел в русскую историю. Но прозвище, как это чаще всего и бывает, обманчиво. Более чем тридцатилетнее правление второго Романова (1645-1676) исполнено бурными событиями: многочисленными войнами и мятежами, воссоединением с Украиной и присоединением к России Сибири, восстанием Степана Разина и Расколом Церкви. Автор книги предлагает читателю свой взгляд на личность московского царя и на историю России его царствования.