Разря́ды

Разря́ды — военно-административные округа Русского государства в XVII — начале XVIII в. В XVI в. Р. — обиходное название отдельных воинских соединений. Первые Р.-округа созданы в ведении Казанского (Сибирского) приказа: Тобольский (1601), Томский (1628), Ленский (1643), Нерчинский (1658), Енисейский (1677) и Верхотурский (1687). В 1600–1658 известны воинские соединения: Тульский, Мценский, Рязанский, Новгородский Р. Затем воеводам передается начальство над городами своих Р. Так появляются разряды-­округа в ведении Разрядного приказа: Белгородский (1658), Новгородский (1661), Севский (1664) и Смоленский (1665). Проект 1680 разделить всю армию на 9 Р. остался незавершенным. Четыре Р. были упразднены в 1708 в связи с губернской реформой.

Лит .: Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв. М., 1954; Курбатов О. А. Областные разряды царского вой­ска // Белгородская черта: сборник статей. Вып. 2. Белгород, 2017. С. 3–15; Великанов В. С. Росписи русской армии по разрядным полкам в 1650–1680 гг. // Военно-­исторический журнал. 2018. № 12. С. 16–21. О. А. Курбатов.