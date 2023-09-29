Повёрстные кни́ги

Повёрстные кни́ги — делопроизводственные документы Русского государства — Российской империи XVII–XIX вв., в которых фиксировалось расстояние между географическими объектами. Фактически прообразом поверстных книг являются статьи Судебников 1497 и 1550 о вознаграждении приставу за поездку. Близким по содержанию историческим источником являются так называемые «изгонные книги». Обычно информация в поверстных книгах группировалась по дорогам.

Лит .: Голубцов И. А. Пути сообщения в бывших землях Новгорода Великого в XVI–XVII веках и отражение их на русской карте середины XVII века // Вопросы географии. Сб. 20. М., 1950. С. 271–302; Семенов О. В. Поверстная книга как источник по истории ямской гоньбы в Сибири до конца XVII в. // Документальный источник в историческом исследовании и в исследовании по истории науки. М., 2020. С. 459–466. А. В. Дедук .