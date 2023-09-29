Писцо́вые кни́ги

Писцо́вые кни́ги — вид делопроизводственных источников в Русском государстве XV–XVII вв., составленный по итогам писцовых описаний и отражающий состояние населения, хозяйства и земельного фонда. П. к. являются результатом деятельности комиссии из служилых людей, дьяков и подьячих, направленных из Москвы. Объектом описания мог стать город, волость, часть или весь уезд. В П. к. отдельно описывается каждое землевладение. В конце описательной статьи прописывались размеры податного оклада в сохах. П. к. известны с конца XV в., в XVI в. работы по их составлению стали проходить регулярно. В 1620‑х было проведено так называемое «валовое письмо», которое охватило практически всю территорию Русского государства. К 1680‑м относится последняя попытка составления П. к., описание не было завершено.

Лит. : Милов Л. В. Методологические проблемы источниковедения писцовых книг // История СССР. 1978. № 2. С. 127–142; Каталог писцовых книг Русского государства. Вып. 1–6. М., 2009–2018; Фролов А. А. Новгородские писцовые книги: Источники и методы исследования. М. – СПб., 2017. С. 11–59. А. В. Дедук.