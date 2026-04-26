Формирование сословий в Русском государстве Во времена Древней Руси общественная иерархия была предельно простой. На вершине стоял князь, под ним – дружина, состоящая из "старших" дружинников (бояр), выполнявших иногда административные функции, и младшей дружины – гридней и "отроков". Далее шли свободные люди – городские и сельские, имевшие те или иные повинности (дань, подати, пошлины) князю. Полноценные сословия как отдельные специализированные группы населения стали складываться одновременно с формированием в России полноценного централизованного государства.

Во времена Древней Руси общественная иерархия была предельно простой. На вершине стоял князь, под ним – дружина, состоящая из "старших" дружинников (бояр), выполнявших иногда административные функции, и младшей дружины – гридней и "отроков". Далее шли свободные люди – городские и сельские, имевшие те или иные повинности (дань, подати, пошлины) князю. Ниже их в общественной иерархии шли зависимые крестьяне: смерды (крестьяне, зависимые от государства, но работающие на своих земельных участках), закупы (зависимые от землевладельца и отрабатывающие ему "купу" – долг) и рядовичи (служившие землевладельцу на основании договора – "ряда"). И самой низшей ступенью были рабы – как правило либо военнопленные, либо от бедности запродавшиеся в несвободу.

Полноценные сословия как отдельные специализированные группы населения стали складываться одновременно с формированием в России полноценного централизованного государства, т.е. в XV-XVI веках. Основными сословиями являлись:

Бояре – крупные феодалы-землевладельцы, владевшие землёй (вотчинами) по наследству. Подразделялись на бывших удельных князей, которые лишились наследственных политических преимуществ, но сохранили своё экономическое положение (наследственные вотчины) и титул, и на новую генерацию боярства, выдвинувшуюся через государственную службу или благодаря родственным связям.

Дворяне – мелкие землевладельцы, профессиональное воинское сословие, получавшие землю за службу во временное условное владение. Важно понимать, что изначально они владели только землёй, но не крестьянами, получавшими право пользования этой землёй на определённых условиях.

Духовенство – разделявшееся на "чёрное" – без права жениться (монашествующие), но с неограниченным карьерным ростом в церковной иерархии, и "белое" – имеющее право жениться, но карьерный рост ограничивался чином протопресвитера.

Купечество – торговое сословие, прообраз будущей буржуазии.

Посадские (мещане) – жители городов (ремесленники, наёмные работники, и т.п.).

Крестьянство – крестьяне подразделялись на крепостных (помещичьих), черносошных (государственных), дворцовых (принадлежащих царской семье) и церковных (монастырских). До 1718 года – лично свободные люди, но с ограниченными правами.

Стрельцы – также воинское сословие – постоянная армия, получавшая за службу жалование, не платившее налогов и имеющая возможность вне службы заниматься ремёслами.

Казачество – воинское сословие, жившее на окраинах страны и охранявшее их на определённых условиях. Изначально – никому не подчинённое и самоуправляемое (нередко – ядро бунтов и мятежей). Впоследствии ставшее регулярным военно-земледельческим сословием на службе государства.

В соответствии с принадлежностью к сословиям определялось "тягло" (повинности), которые нёс человек. Помимо духовенства, от повинностей свободного, имелись следующие категории:

Служилые люди;

Тяглые посадские;

Тяглые сельские;

Холопы – лично зависимые люди.

Различие шло по статусности и по уровню повинностей.

Служилые люди - землевладельцы налогов не платили, но обязаны были наследственной службой, за которую, собственно, и наделялись землёй. Служилое сословие подразделялось на чины думные, служилые московские и служилые городовые.

Посадские тяглые – городские обыватели, имели тягло "по животам (по доходам) и по промыслам (по роду занятий). По доходам делились на "лучших", "средних" и "молодших".

Сельские тяглые – крестьяне несли повинности, как правило, это было "поземельное тягло", зависящее от размера пашни.

Холопы же не имели собственности, не служили государству, а состояли в крепостном услужении своих хозяев.

Причём, холопы могли быть и боевыми, т.е. образовывать личную дружину боярина, что считалось весьма выгодным – хозяин кормил, содержал, одевал и вооружал. Нередко бывало, что разорившиеся мелкопоместные и беспоместные сыны боярские (дворяне) добровольно поступали в "боевые холопы" к боярам, становились боярскими служилыми людьми. Например, из известных в нашей истории людей, таким "боевым холопом" князя Телятевского был будущий предводитель восстания Иван Болотников.

Между служилым и посадским сословиями существовала промежуточная группа людей, служивших не как дворяне "по отечеству", а "по прибору" (т.е. по казённому найму): это были пушкари, воротники (отвечавшие за городские ворота), казённые кузнецы и плотники. Они с одной стороны являлись служилыми и не несли посадского тягла, с другой – примыкали к посадским людям и помимо службы занимались ремёслами. Впоследствии примерно на тех же подходах формировались наши первые регулярные пехотные части – стрельцы.

Важно отметить, что сословия были мобильными, и переход из одного в другое случался периодически. Понятно, что Государство это не устраивало, и со временем (особенно при первом Романове – царе Михаиле) стали выходить законы, наследственно привязывающие людей к своему сословию и лишавших их права отказываться от личной свободы и поступать в "боярские люди", уходя от государственного "тягла".

Впрочем, ещё ранее Судебник 1550 года разрешал боярам принимать в холопство только отставных детей боярских, а не служащих и их сыновей. Закон 1558 года конкретизировал, что в боевые холопы могут поступать только сыновья детей боярских (либо дворян), достигшие служилого совершеннолетия (т.е. 15 лет), но ещё не поверстанные в службу. А указ от 9 марта 1642 года и вовсе предписывал изымать таких дворян-холопов из боярской службы и переводить в службу государеву, и впредь вообще запрещал принимать в холопы любых дворян и детей боярских. Таким образом, военная государственная служба стала наследственной обязанностью дворян.

Что же касалось закрепощения крестьян, то изначально оно применялось (с 1581 г.) как временная мера, позволяющая крестьянину уходить от помещика в определённое время ("юрьев день" и неделя до и после), собрав урожай и рассчитавшись с долгами. Однако в дальнейшем условия ужесточались: вводились "заповедные" годы, когда переход воспрещался, возрастали сроки закрепощения, появился розыск беглых крестьян. И в 1649г по Соборному уложению царя Алексея Михайловича произошло окончательное закрепощение (запрет перехода), возврат беглых стал бессрочным. Однако за людьми сохранялась ещё личная свобода. Но при Петре I в 1718 году была введена личная крепостная зависимость от помещиков, люди превратились в "движимое имущество" и стали объектом купли-продажи. За это дворяне обязаны были государству пожизненной службой. Только во 2-й половине XVIII века (при Петре III и его супруге Екатерине II) помещиков освободили от обязательной службы, оставив им в наследственное владение и землю, и крестьян. Которым при этом запрещалось даже жаловаться на своих хозяев.