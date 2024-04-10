En
EN
Поиск
16.10.2024
Тест по теме: Духовная жизнь общества в XVI в.
Какую роль играла Русская православная церковь в духовной жизни русского общества XVI века?
была изолирована от государственной жизни и не влияла на общество
выступала главным духовным авторитетом, поддерживала укрепление царской власти, занималась просвещением и благотворительностью
противостояла государству и стремилась к независимости
сосредоточилась исключительно на отправлении богослужений, не занимаясь общественной работой
Следующий вопрос
Пропустить вопрос
Вопрос:
1 из 10
Пройти тест