7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Максим Грек

Громов М. Н.

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в.. оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом. В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека. Громов Михаил Николаевич (род. в 1943 г.) - кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Специализируется в области философии Древней Руси.