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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Итоги Смутного времени. 2. Положение царя Михаила Романова в первые годы после Смуты. Его окружение. Отношения с лидерами Второго ополчения. 3. Филарет Романов. Его роль в конце Смуты. Патриарх и соправитель царя Михаила в 1619-1633 гг. 4. Внутренняя политика в годы царствования Михаила Романова (1613-1645). 5. Внешняя политика России при Михаиле Романове. Смоленская война. Азовское сидение донских казаков. 6. Итоги царствования Михаила Романова.

Аннотация

В лекции дан очерк царствования первого Романова. Показаны причины избрания его на престол и механизм действия Земской монархии первой половины XVII в. Представлена решающая роль патриарха Филарета Романова в окружения царя Михаила в 1613-1633 гг. Дан анализ сложного экономического, общественно-политического и международного положения России после Смуты, в результате чего процесс восстановления русского хозяйства потребовал значительного отрезка времени.

В лекции рассмотрены основные направления внутренней политики царя Михаила (1613-1645), которые во многом определялись Земскими соборами. Первая половина XVII век стала временем расцвета русских Земских соборов. Сам Михаил Романов был выбран царем в личном качестве и, очевидно, давал обязательство править, советуясь с Земским собором и Боярской думой. При этом патриарх Филарет и царь Михаил старались закрепить престол за династией Романовых.

В царствование первого Романова были предприняты значительные реформы в военной области — начали создание полков европейского строя.

Рассмотрены внешнеполитические дела царствования Михаила: оформление окончания интервенции (Столбовский договор 1617 г. с Швецией, Деулинский договор 1618 г. с Речью Посполитой), Смоленская война и отношение России к Азовскому сиденью донских казаков.

В целом к концу правления Михаила Россия обрела внутреннюю стабильность, началось позитивное развитие ее хозяйства, однако международный статус Московского царства еще требовал укрепления.

Вопросы

1. Какую характеристику Михаилу Романову как государственному деятелю вы можете дать? 2. Каково было окружение нового царя? 3. Какие действия предпринимает правительство Михаила Романова по искоренению остаточных очагов гражданской войны? 4. Каковы были итоги интервенции в Смутное время для России? 5. Каковы были в целом итоги Смутного времени? 6. На чем зиждился авторитет отца царя — патриарха Филарета Романова. Какую роль он играл в царствование сына? 7. Каковы были особенности внутренней жизни России в 1613-1645 гг.? 8. Почему это время стало эпохой расцвета Земских соборов? 9. Каковы были значимые для дальнейшей истории преобразования Михаила Романова в военной области? 10. В чем состояли задачи внешней политики России в 1613-1645 гг.? 11. Каковы были причины Смоленской войны? Почему она завершилась поражением России? 12. Какие еще значительные события внешнеполитической и внутренней жизни России относятся к царствованию Михаила Романова?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.2: XVII – начало XVIII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1995.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Забелин И.Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999. 2. Избавление от Смуты. Родина. 2013. №2. 3. Козляков В.Н. Михаил Фёдорович. Изд. 2-е, испр. М., 2010. 4. Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец XVI- начало XVII вв.). М., 1990. 5. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. М., 2008. 6. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990. 7. Федосеев Ю.Г. Романовы. Век первый: краткое историческое повествование. М., 2008.