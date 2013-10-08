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Опыт «симфонии»: Церковь и государство отца и сына (Михаил Фёдорович и Филарет Никитич)

В Византии говорили: "два начала даёт власть: церковная и царская, бог даёт их доброе содействие, это и есть симфония". У каждого царя - свой духовник, свой патриарх. После преодоления Смутного времени в начале 17 века русским патриархом был двоюродный брат последнего представителя московской ветви династии Рюриковичей, третьего сына Ивана Четвёртого, Фёдора Иоановича - Филарет Никитич Рюрикович. По иронии, именно кузину последнего Рюриковича было суждено стать отцом первого царя из рода Романовых - Михаила Фёдоровича. Но связывает их не только символическая преемственность, а глубокие межличностные и духовные контакты. Лектор: Лисовой Николай Николаевич