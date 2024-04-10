7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Наглядная Хронология. Россия в правление первых Романовых 1613 - 1696

Баранов М. В.

Уникальная «Наглядная хронология» на тему «Россия в правление первых Романовых 1613 - 1696» посвящена нескольким весьма важным десятилетиям русской истории – от завершения Смутного времени до начала самостоятельного правления Петра I. Впервые в наглядном инфографическом формате показано, как в правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича российское государство смогло преодолеть последствия Смуты и продолжить свое развитие, как были созданы предпосылки для будущих преобразований Петра I. На хронологической ленте представлены сведения о правлении первых царей из династии Романовых и деятельности их приближенных, обозначены ключевые события и процессы российской истории той эпохи. В наглядном отображении с помощью аннотаций и карт вы найдете на «ленте времени» важнейшие реформы и освоение Сибири, войны и территориальные изменения. Материал представлен в сопоставлении с параллельно протекавшими процессами европейской истории. Например, вы хотите узнать, как процесс становления абсолютизма в России XVII в. соответствовал аналогичным процессам в ряде других европейских государств ? Отдельные линии в верхней части книги позволяют это сделать. Особого внимания заслуживает русская церковная история XVII в. Она представлена на отдельной ленте с портретами патриархов и важнейшими событиями церковной жизни