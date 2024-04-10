7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

ДОМАШНИЙ БЫТ РУССКИХ ЦАРИЦ В XVI И XVII СТОЛЕТИЯХ

Забелин И.

Книга "Домашний быт русских цариц" является вторым томом труда Забелина "Домашний быт русского народа в 16 и 17 веках" (том первый - "Домашний быт русских царей в 16 и 17 вв.) Книга известного историка Ивана Егоровича Забелина (1820 - 1908) уникальна по объему материала и занимательности изложения. Она посвящена анализу женской личности и положению женщин, в том числе цариц, в допетровское время. Рассматривается история государевых невест и браков. Описываются нравы царского двора, образ жизни русских цариц, наряды, приемы, забавы.