Династия Романовых Начало правления новой династии. Михаил Романов избран на царствование Земским собором.

Для окончательного завершения Смуты требовалось не только избрать нового монарха на русский престол, но также обеспечить безопасность русских пределов от двух наиболее активных соседей - Речи Посполитой и Швеции. Однако это было невозможно, пока в Московском царстве не был бы достигнут социальный консенсус, а на престоле потомков Ивана Калиты не появился бы человек, который в полной мере бы устраивал большинство из делегатов Земского собора 1612-1613 гг. По целому ряду причин таким кандидатом стал 16-летний Михаил Романов.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА МОСКОВСКИЙ ТРОН

С освобождением Москвы от интервентов земские люди получили возможность приступить к избранию главы государства. В ноябре 1612 года дворянин Философов сообщил полякам, что казаки в Москве стоят за избрание на трон кого-нибудь из русских людей, «а примеривают Филаретова сына и воровского калужского», тогда как старшие бояре стоят за избрание чужеземца. Казаки вспомнили о «царевиче Иване Дмитриевиче» в минуту крайней опасности, Сигизмунд III стоял у порот Москвы, и сдавшиеся члены семибоярщины могли в любой момент вновь переметнуться на его сторону. За спиной коломенского царевича стояло войско Заруцкого. Атаманы надеялись, что в критическую минуту давние соратники придут им на помощь. Но расчеты на возвращение Заруцкого не оправдались. В час испытаний атаман не побоялся развязать братоубийственную войну. Вместе с Мариной Мнишек и ее малолетним сыном он явился к стенам Рязани и попытался захватить город. Рязанский воевода Михаил Бутурлин выступил навстречу и обратил его в бегство.

Попытка Заруцкого добыть для «воренка» Рязань не удалась. Горожане выразили свое отрицательное отношение к кандидатуре «Ивана Дмитриевича». Агитация в его пользу стала стихать в Москве сама собой.

Без Боярской думы выборы царя не могли иметь законной силы. С думой избрание грозило затянуться па многие годы. На корону претендовали многие знатные фамилии, и никто не желал уступить дорогу другому.

Скрынников Р. Минин и Пожарский: Хроника Смутного времени

ШВЕДСКИЙ ПРИНЦ

Когда Второе ополчение стояло в Ярославле, Д.М. Пожарский с согласия духовенства, служилых людей, посадов, питающих ополчение средствами, вступил в переговоры с новгородцами о кандидатуре шведского принца на московский престол. 13 мая 1612 г. написали грамоты к новгородскому митрополиту Исидору, князю Одоевскому и Делагарди и отправили их в Новгород со Степаном Татищевым. Ради важности дела с этим послом Ополчения поехали и выборные - от каждого города по человеку. Интересно, что у митрополита Исидора и воеводы Одоевского спрашивали, как обстоят отношения их и новгородцев со шведами? А Делагарди сообщали, что если новый шведский король Густав II Адольф отпустит своего брата на московский престол и велит ему креститься в православную веру, то они рады быть с Новгородской землей в совете.

Черникова Т. В. Европеизация России в XV - XVII веках. М., 2012

ИЗБРАНИЕ НА ЦАРСТВО МИХАИЛА РОМАНОВА

Когда съехалось довольно много властей и выборных, назначен был трехдневный пост, после которого начались соборы. Прежде всего стали рассуждать о том, выбирать ли из иностранных королевских домов или своего природного русского, и порешили «литовского и шведского короля и их детей и иных немецких вер и никоторых государств иноязычных не христианской веры греческого закона на Владимирское и Московское государство не избирать, и Маринки и сына ее на государство не хотеть, потому что польского и немецкого короля видели на себе неправду и крестное преступленье и мирное нарушенье: литовский король Московское государство разорил, а шведский король Великий Новгород взял обманом». Стали выбирать своих: тут начались козни, смуты и волнения; всякий хотел по своей мысли делать, всякий хотел своего, некоторые хотели и сами престола, подкупали и засылали; образовались стороны, но ни одна из них не брала верх. Однажды, говорит хронограф, какой-то дворянин из Галича принес на собор письменное мнение, в котором говорилось, что ближе всех по родству с прежними царями был Михаил Федорович Романов, его и надобно избрать в цари. Раздались голоса недовольных: «Кто принес такую грамоту, кто, откуда?» В то время выходит донской атаман и также подает письменное мнение: «Что это ты подал, атаман?» - спросил его князь Дмитрий Михайлович Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», - отвечал атаман. Одинакое мнение, поданное дворянином и донским атаманом, решило дело: Михаил Федорович был провозглашен царем. Но еще не все выборные находились в Москве; знатнейших бояр не было; князь Мстиславский с товарищами тотчас после своего освобождения разъехались из Москвы: им неловко было оставаться в ней подле воевод-освободителей; теперь послали звать их в Москву для общего дела, послали также надежных людей по городам и уездам выведать мысль народа насчет нового избранника и окончательное решение отложили на две недели, от 8 до 21 февраля 1613 года. Наконец Мстиславский с товарищами приехали, приехали и запоздавшие выборные, возвратились посланники по областям с известием, что народ с радостию признает Михаила царем. 21 февраля, в неделю православия, т. е. в первое воскресенье Великого поста, был последний собор: каждый чин подал письменное мнение, и все эти мнения найдены сходными, все чины указывали на одного человека - Михаила Федоровича Романова. Тогда рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Василий Петрович Морозов взошли на Лобное место и спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, кого они хотят в цари? «Михаила Федоровича Романова» - был ответ.

Соловьев С.М. Окончание междуцарствия. История России с древнейших времен

СОБОР 1613 Г. И МИХАИЛ РОМАНОВ

Первым делом великого Земского собора, избравшего шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова на русский престол, было отправление к новоизбранному царю посольства. Отправляя посольство, собор не знал, где находился Михаил, и потому в данном послам наказе говорилось: «Ехать к государю Михаилу Федоровичу царю и великому князю всея Руси в Ярославль». Прибыв в Ярославль, посольство здесь только узнало, что Михаил Федорович живет со своей матерью в Костроме; не медля, двинулось оно туда, вместе со многими и ярославскими гражданами, присоединившимися уже здесь.

В Кострому посольство прибыло 14 марта; 19-го оно, убедив Михаила принять царскую корону, выехало вместе с ним из Костромы, и 21 числа все прибыли в Ярославль. Здесь все ярославцы и съехавшиеся отовсюду дворяне, дети боярские, гости, люди торговые с женами и детьми встретили нового царя с крестным ходом, подносили ему образа, хлеб с солью, богатые дары. Местом своего здесь пребывания Михаил Федорович избрал древний Спасо-Преображенский монастырь. Здесь в кельях архимандрита, жил он со своей матерью инокиней Марфой и временным Государственным советом, который составляли князь Иван Борисович Черкасский с другими вельможами и дьяк Иван Болотников со стольниками и стряпчими. Отсюда 23 марта послана была и первая от царя грамота в Москву, извещавшая Земский собор о согласии на принятии царского венца.

Головщиков К.Д. История города Ярославля. 1889