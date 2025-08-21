Что мы не знали о российском флаге? 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Его внешний вид с раннего детства хорошо известен всем жителям нашей страны. Однако часто ли мы задумываемся, кто придумал этот флаг, почему он выглядит именно так и что означает бело-сине-красная цветовая гамма?

О происхождении так называемого российского «триколора», а также о сменившем его флаге Российской империи порталу «История.РФ» рассказал ответственный секретарь Геральдического совета при Президенте РФ Глеб Калашников.

Кто и когда придумал российский флаг?

Российский флаг появился не при Петре I, как думают многие, а при его отце, царе Алексее Михайловиче. Этот флаг имеет вполне определённый год рождения – 1668-й, когда по приказу Алексея Михайловича были построены первые русские мореходные суда. Строились они под Москвой, в селе Дединово, для того, чтобы затем спустить их по Оке, по Волге и использовать на Каспийском море для охраны купеческих караванов от пиратских набегов.

Естественно, в России строить мореходные суда не умели, поэтому были приглашены голландские мастера, которые и выполнили эту работу. Не было в России и моряков, поэтому и экипажи этих судов были собраны тоже из голландцев. Когда постройка близилась к концу и экипажи были уже сформированы, пришло время спускать корабли на воду и отправлять их в поход, голландцы обратились к царю с вопросом, какие флаги поднимать на этих судах.

То есть на будущих российских судах изначально предполагалось поднять не символ какой-либо торговой компании или порта приписки, а именно флаг Российского государства. И статус будущего флага определялся совершенно точно: «…которого государства корабль, того государства бывает и знамя». Голландцы хорошо представляли, какие знамёна нужны кораблю и как они должны быть использованы. Не знали они только одного – какие цвета должен иметь российский флаг, поэтому оговорили, что флаги должны быть цветами « как великий государь укажет… ». Это высказывание обычно оценивают как свидетельство того, что на момент основания верфи Россия ещё не имела собственного флага.

Естественно, на этот вопрос московский двор не смог найти ответа, потому что само понятие государственного, морского флага в связи с полным незнакомством Москвы с мореплаванием и его обычаями было непонятно.

По сути дела, вопрос о флаге был отдан на откуп строителям первых русских кораблей. Но точно известно, что для нужд строения флагов на кораблях были отпущены материи трех цветов: белого, синего и красного в равной пропорции. И столь же точно известно, что флаги были построены и подняты на кораблях и под этими флагами первая маленькая русская флотилия совершила свой первый и единственный поход из села Дединово в Астрахань.

Правда, у этих кораблей была печальная судьба, потому что они поспели в Астрахань как раз к тому времени, когда началось восстание Степана Разина – самого знаменитого русского пирата на Каспийском море. Корабли были то ли сожжены, то ли просто разграблены и брошены.

Что на самом деле означают цвета российского флага?

Старейшие государственные флаги были в основном составлены из белого, синего и красного цветов в разных комбинациях. Ответ на эту загадку крайне прост: в XVII веке не имелось стойких красителей, кроме синего и красного, ну а белый цвет – это просто цвет неокрашенной материи.

Что касается того, почему российский флаг стал полосатым, ответ на этот вопрос тоже достаточно прост. Голландцы, которым было отдано решение о том, как построить флаг, построили его по привычной для себя схеме, потому что голландский флаг тоже состоял из полос белого, синего и красного цвета. Только, по всей видимости, расположили эти полосы не в голландском порядке, а в том, который сегодня знаем мы. Трактовки у цветов флага не было, нет её и до сих пор. И она совершенно не нужна, потому что назначение флага – простое и очень утилитарное: визуальными средствами отличать владельца от других.

Откуда взялся «имперский» флаг?

Это опять же неправильный термин применительно к этому флагу. История черно-желто-белого флага, с одной стороны, проста, а с другой – очень странно нами понимается.

Появились эти цвета при Александре II в 1856 году вот по какому поводу. Готовилась коронация Александра II, которую Россия собиралась отмечать с невиданным размахом. В частности, было очень активно общественное неформальное движение по украшению Петербурга и особенно, конечно, Москвы, где должна была проходить коронация.

Всевозможные общественные институты и частные лица, которые собирались строить эти украшения, спрашивали правительство, какими же флагами тут можно пользоваться. Правительство рассудило, что позволять кому угодно применять государственный флаг – несолидно и неправильно, ведь он – для особых случаев. А вот для всякой частной инициативы было решено разрешить использовать черно-желто-белые цвета. Собственно, этот символ даже не был утвержден. Единственный акт, который относится к черно-желто-белым цветам, – это лист, на котором эти цвета нарисованы в виде флагов, и этот лист озаглавлен следующим образом:

«Расположение гербовых цветов империи для использования в частных украшениях».

То есть это был даже не флаг, а просто гербовые цвета и их взаиморасположение.

В то время государственным гербом был черный орёл на золотом поле, с Георгием Победоносцем, поражающим змея, на щите. Что касается официального придворного протокола, то здесь эти цвета тоже встречаются, но всегда на второстепенном, подчинённом месте, потому что первое место занимает бело-сине-красный.

Уже следующий российский император Александр III, как раз тоже в канун своей коронации, официально покончил с такой путанной практикой, объявив, что и для украшений, и для всех других случаев должны использоваться только российские национальные цвета и российский государственный флаг.

Таким образом, роль государственного флага в течение всей истории Российской империи исполнял только бело-сине-красный флаг.