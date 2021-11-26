АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - второй царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны (Стрешневой).

Получил традиционное воспитание и образование, не был чужд литературного творчества. На формирование мировоззрения Алексея Михайловича повлияли идеи религиозно-нравственного совершенствования личности и общества, особой ответственности московского государя за судьбы вселенского православия (смотрите в статье "Москва - третий Рим" ). Эти идеи привели к появлению проектов церковной реформы. Наибольшую активность проявляли религиозные деятели, тяготевшие к Кружку ревнителей древнего благочестия, во главе которого стоял царский духовник, протопоп Кремлевского Благовещенского собора Стефан Вонифатьев.

Вступив на престол в 1645 году, Алексей Михайлович не вмешивался в управление государством, передав бразды правления своему воспитателю боярину Б.И. Морозов у. Тот, стремясь упрочить свое положение, устроил в 1647 году свадьбу Алексея Михайловича на дочери своего сторонника И.Д. Милославского Марии Ильиничне. Спустя 3 недели Б.И. Морозов женился на сестре царицы, Анне Милославской.

Возведение засечных черт и новых городов на юге Московского государства в последние годы правления Михаила Федоровича серьезно подорвало финансы. Правительство Б.И. Морозова увеличило долю прямых поступлений (соляной налог), а также урезало жалованье различным категориям служилых и приказных людей. Положение отягчалось масштабным мздоимством и беззаконием. Всеобщее недовольство привело к городским восстаниям (самое сильное - так называемый соляной бунт в Москве в июне 1648 года ). Размах и направленность движения заставили Алексея Михайловича вмешаться в ход событий. Он «вымолил» Б.И. Морозова у восставших, обещая навсегда удалить его от дел.

После этого вмешательство Алексея Михайловича в управление страной резко возросло. При его непосредственном участии началась работа над кодексом законов в Уложенной комиссии боярина Н.И. Одоевского, а затем на Земском Соборе 16481649 годов. Соборное уложение 1649 года нормативно закрепило основные требования служилого и посадского сословий, упрочило социальную базу самодержавия. Начинает работать Тайный приказ, который соединил функции личной канцелярии царя и ведомства, контролирующего деятельность центральных и местных органов управления, а также реализовывал проекты, в которых был лично заинтересован Алексей Михайлович. Деятельность Алексея Михайловича рассматривается большинством историков как становление абсолютной монархии .

При Алексее Михайловиче произошел раскол Русской правосласной церкви . Поддержав реформы патриарха Никона , царь, помимо всего прочего, преследовал политические цели. Алексей Михайлович видел миссию единственного православного царства, во главе которого он стоял, в освобождении всех православных от иноверческого гнета и объединил их вокруг престола Романовых. Именно в таком ключе осознавалась им борьба за Украину. Реформа Никона имела также важный культурологический смысл, открывая возможность для восприятия достижений и технологий западноевропейской культуры, в необходимости использования которой все больше убеждался Алексей Михайлович. Во второй половине XVII века объем заимствований приобретает широкий размах. Увеличивается использование иноземных специалистов. Формируются «полки нового строя» , приближенные к требованиям регулярной армии. Пробудился интерес элиты к западноевропейской культуре, хотя «старина» еще заметно преобладает над «новизной».

Конфликт на почве разных толкований смысла «симфонии» светской и церковной властей и теократических притязаний патриарха привел к столкновению царя с Никоном. Свою лепту в обострение отношений внесло боярство, убедившее Алексея Михайловича в том, что Никон затмил государя и «умалил» его царский титул. В 1658 году последовал разрыв. Никон объявил об уходе с патриаршего престола. Последовал длительный период «сиротства» Русской Православной Церкви. Церковный собор 1666-1667 годов, на котором присутствовали два вселенских патриарха, осудил Никона и лишил его сана. Дело Никона усилило зависимость церкви от самодержавия, предопределив церковную реформу Петра I .

Алексей Михайлович вел активную внешнюю политику, направленную на преодоление последствий Смуты. Наиболее крупным успехом стало возвращение Смоленска и вхождение в состав Русского государства Правобережной Украины в результате русско-польской войны 1654-1667 годов. Алексей Михайлович принял личное участие в походах 1654-1655 годов, оставив записки и письма родным об этих кампаниях. В 1656-1658 годах были предприняты попытки вернуть земли, отошедшие к Швеции по Столбовскому миру, и оттеснить шведов от завоеваний в Великом княжестве Литовском . Внешняя политика Алексея Михайловича в 1650-1660 годах чередовалась успехами и поражениями. Последние были вызваны переоценкой собственных сил, в результате чего главный противник - Речь Посполитая - получила возможность для восстановления сил и перехода в наступление. Неустойчивым оставалось положение на Украине, осложнявшееся постоянными политическими колебаниями казачества и старшины, изменами гетманов и ошибками московских властей и воевод на местах. С середины 1660-х вектор внешней политики Алексея Михайловича стал меняться. На первый план стала выходить борьба с Турцией, которая перенесла свои основные внешнеполитические усилия в Восточную Европу. Алексей Михайлович выступил с идеей создания союза христианских государств, призванного пресечь агрессию Османской империи . По сути, военные действия на южных рубежах России не прекращались с начала 1670-х годов. Однако генеральное столкновение - русско-украинско-турецкая война - пришлась на время правления преемника Алексея Михайловича царя Федора Алексеевича. В целом внешнюю политику Алексея Михайловича можно признать успешной.

Современники называли правление Алексея Михайловича «бунташным». Связано это обстоятельство не только с возрастанием уровня феодальной ренты, ростом государственных налогов и завершением закрепощения, но и сословной стратификацией различных групп населения. Среди крупнейших выступлений - восстание Степана Разина 1670-1671 годов , Медный бунт 1662 года , Соловецкое восстание 1668-1676 годов. Алексей Михайлович не только жестоко подавлял антиправительственные выступления, но и как в событиях Медного бунта, оказывался невольным их участником. При этом Алексей Михайлович проявлял себя как человек, не лишенный самообладания.

Склонный к самоанализу Алексей Михайлович разработал целую «систему» самодержавной идеологии. Формулируя основные принципы государственной деятельности, он требовал от подданных строгого выполнения своих обязанностей, определенных «чином», беспрекословной «службы» своему государю. Представляя царскую власть как богоустановленную и предназначенную для того, чтобы править и судить «в правду, всем равно», считал монарха единственным источником не только права, но и «всякой милости» и справедливости. Называл себя государем «святой Руси», последнего оплота вселенского православия.

Человек глубоко верующий, Алексей Михайлович ревностно выполнял религиозные обряды. Современники отмечали ровный нрав царя, склонность к созерцательности, мягкохарактерность, иногда вспыльчивость. Эти черты, в частности, обусловили учреждение Тайного приказа, с помощью которого царь осуществлял единоличное управление приказами и местными учреждениями, оставаясь как бы вне приказной системы. Однако благодушие Алексея Михайловича кончалось там, где затрагивались его представления о роли государя и его власти. Во время Московского восстания 1662 года он приказал «бити и рубити до смерти» повстанцев. Широко распространенная в массовом историческом сознании характеристика Алексея Михайловича как «тишайшего» царя неточна. На самом деле «Тишайший» - титулярный элемент, который не закрепился в официальном титуле.

Сильное воздействие на Алексея Михайловича оказали польско-украинско-белорусские культурные традиции, посредством которых шло своеобразное восприятие европейской культуры в целом. Интерес к новому выразился у Алексея Михайловича в сфере культуры и быта (первые «комедийные действа»; сады и «огороды» в селах Коломенское и Измайлово под Москвой).

Литературное наследие Алексея Михайловича разнообразно. Особое место в нем занимает послание митрополиту Никону на Соловки в связи со смертью патриарха Иосифа. Исследователи древнерусской культуры, отмечая безусловный литературный дар Алексея Михайловича, подчеркивают редкую для XVII столетия степень «самовыявления» автора в послании. Бесспорно участие Алексея Михайловича в составлении «Урядника сокольничего пути» и новой редакции Сказания об Успении Богородицы, появившейся, по-видимому, в связи с кончиной царицы Марии Ильиничны. Не менее интересно эпистолярное наследие второго Романова, раскрывающего его и как глубоко верующего, рефлектирующего, житейски мудрого человека, и как государя, который неустанно заботился о своем соответствии высоте царского сана.

От первого брака Алексея Михайловича с М.И. Милославской родились сыновья - будущие цари Федор Алексеевич и Иван V , дочь Софья Алексеевна и др.; от второго брака с Н.К. Нарышкиной - царь Петр I.