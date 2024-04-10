7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного. Очерки по истории местного самоуправления в XVI в.

Бовыкин В.

Важнейшей в историографическом отношении проблеме отечественной истории - выяснению социально-политической природы Российского государства и генезиса системы центрального управления и местного управления в XVI в. В фокусе исследовательского интереса оказались вопросы эволюции взаимоотношений разных ветвей власти в условиях русского средневековья. Автор аргументированно рассуждает о том, что древние земские традиции оказались востребованы возникшим в начале XVI в. единым Русским государством и получили свое развитие в реформах 1530-1550-х гг. Синхронность процессов централизации и преобразований самобытного общественного самоуправления в формальные институты местной власти с наделением их все новыми полномочиями свидетельствует о консенсусе земли и государства. По мнению автора, во многом благодаря этому России удалось преодолеть Смутное время и тяжелейшие последствия хозяйственной разрухи. Книга предназначена специалистам по русской истории, преподавателям, аспирантам, студентам, широкому кругу читателей.