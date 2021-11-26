ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА
ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА - памятник древнерусского права, судебный свод Псковской республики.
Псковская судная грамота сохранилась в двух списках - Воронцовском (в составе статей 1-120 по принятому в современной историографии делению) и Синодальном (в составе статей 109-120). Синодальный список выполнен в середине XVI века, Воронцовский список - в первой половине XVI века (по мнению И.И. Полосина) или конце XVI - начале XVII веках (датировка В.П. Любимова). В преамбуле Псковской судной грамоты содержится дата её составления - 6905 год (1397 год), которая противоречит упоминанию там же о 5 соборах Пскова (пятый построен в 1462 году). По мнению ряда исследователей, цифру года создания следует читать как 6975 год (1467 год) - год назначения из Москвы в Псков наместником князя Ф.Ю. Шуйского. Возможно, именно в этой связи псковичи составили Псковская судная грамота для ограждения своих прав. По мнению исследователей, источниками Псковская судная грамота послужили отд. статьи Русской правды, местное псковское обычное право, вечевые постановления, княжеские грамоты.
Основным содержанием Псковской судной грамоты являются вопросы судоустройства и судопроизводства. Фиксировались 5 видов суда: 1) князя и посадника (уголовные преступления; производился у князя на сенях); 2) псковских выборных судей, а по пригородам - местных посадников и старост (гражданского дела по займам, наймам, покупкам, наследствам и тому подобное); 3) владычного или епископского наместника, так как территория Псковской республики находилась под властью новгородского архиепископа (церковные и гражданские дела духовных лиц); 4) братчинный (дела и споры, возникавшие на братчинных пирах); 5) веча.
Суд инициировался жалобой истца. Ответчик вызывался на суд специальными должностными лицами - «позовниками», «приставовами», «дворянами», «подвойскими». Основными доказательствами в делах по земельным тяжбам считались показания старожилов и окольных людей, межевые знаки, грамоты на право владения, крестное целование, судебные поединки (поле). В делах по займам и поклаже (договоре о хранении вещи) судебными доказательствами признавались «доски», «рядницы» и другие записи.
Вещное право, по Псковской судной грамоте, предусматривало деление вещей на недвижимые (отчина) и движимые (живот). Разделялось наследственное землевладение - «вотчина» и условное - «кормля». Псковская судная грамота фиксировала способы возникновения права собственности: переход по договору, по наследству, пожалование, по давности и приплод (от скота). В Псковская судная грамота отмечены два вида наследования: по закону (отморщина) и по завещанию (приказное). Предусматривались и случаи, когда имущество поступало не в собственность наследника, а в его пожизненное пользование, и он не мог его отчуждать. Обязательственное право регламентировало договоры купли-продажи, дарения, залога, займа, мены, поклажи, найма помещений, личного найма. Форма договора, по Псковской судной грамоте, могла быть устной и письменной. Важную роль играло установление срока исполнения договора. Долговые обязательства ложились не на личность должника, а на его имущество, то есть должник не расплачивался по долгам собственной свободой.
Псковская судная грамота могла послужить источником Судебника 1497 года (смотрите в статье «Судебники XV-XVI веков»), а также обнаруживает ряд общих черт с Первым Литовским статутом (смотрите в статье «Литовские статуты»).
Впервые Псковская судная грамота введена в научный оборот Н.М. Карамзиным в 1817 году в примечаниях к пятому тому «Истории государства Российского» (опубликовал Синодальный список, за исключением статья 113). Воронцовский список обнаружен Н.Н. Мурзакевичем в архиве графа М.С. Воронцова и опубликован им в 1847 году с кратким введением и комментарием.