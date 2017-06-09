Пять столетий с Герберштейном 500 лет назад в Россию впервые приехал дипломат, писатель, путешественник Сигизмунд Герберштейн. Он стал первым иностранцем, кто составил о нашей стране масштабный труд, основанный на личных впечатлениях. Герберштейн был человеком Возрождения. Его жизнь пришлась и на эпоху великих географических открытий. К моменту его первого визита в Москву прошла всего четверть века с момента открытия Америки Колумбом. Не покривим душой, если скажем, что именно он открыл для европейцев Россию. В предисловии к своему главному труду – «Запискам о Московии» Герберштейн прямо отмечает, что «о Московии писали весьма многие» и перечисляет главнейших из своих предшественников. Но его сочинение отличает то, что это...

500 лет назад в Россию впервые приехал дипломат, писатель, путешественник Сигизмунд Герберштейн. Он стал первым иностранцем, кто составил о нашей стране масштабный труд, основанный на личных впечатлениях.

Герберштейн был человеком Возрождения. Его жизнь пришлась и на эпоху великих географических открытий. К моменту его первого визита в Москву прошла всего четверть века с момента открытия Америки Колумбом. Не покривим душой, если скажем, что именно он открыл для европейцев Россию. В предисловии к своему главному труду – «Запискам о Московии» Герберштейн прямо отмечает, что «о Московии писали весьма многие» и перечисляет главнейших из своих предшественников. Но его сочинение отличает то, что это записки очевидца. И полагался он, по его собственным словам, «преимущественно на два обстоятельства: на кропотливость своих разысканий и на свое знание славянского языка (slavonica)».

Именно на «славянском», а не русском языке Герберштейн, по его личному признанию, «долго и много беседовал при всяком случае… с очень многими лицами». Мне приходится особо подчеркнуть это обстоятельство, поскольку в последнее время некоторые «ученые» и «не очень ученые» мужи пытаются доказывать, что русский язык XVI столетия и церковнославянский представляли собой абсолютно разные вещи. Серьезные лингвисты подтвердят, что русский и церковнославянский языки в то время были практически одинаковыми, характеризовались единством лингвистических норм, а различались лишь характером произношения нескольких букв и отдельными нюансами в правописании. Авторам «новейших филологических теорий» можно дать совет чаще заглядывать в первоисточники.

Увидев свет в 1549 году, «Записки о Московии» стали, выражаясь современным языком, европейским бестселлером. Русский читатель относился к ним более осторожно. Один из наших критиков XIX века сказал так: «Этот Герберштейн – исторический родоначальник европейских сказочников о нашем отечестве». И тут же привел пример из Герберштейна: хлеб, подаваемый за царским столом и имеющий вид хомута - символ рабства русских. Имелись в виду калачи. Что ж, корифей отечественной исторической науки Ключевский, признавал, что «иностранец не мог дать верного объяснения многих явлений русской жизни, часто не мог даже беспристрастно оценить их».

Примеров такого подхода у Герберштейна много, но лучше я расскажу, в чем габсбургский посол опередил свое время. Начиная со времен античности, географы полагали, что в центре Восточной Европы, а конкретнее – в районе Москвы, располагались огромные горные хребты, с которых стекали полноводные реки. Одна из которых – Танаис (современный Дон) являлась границей Европы и Азии. Первым выдвинул эту идею Геродот. Птолемей развивает эту версию об огромных горных хребтах внутри материка.

А Герберштейн «Записках о Московии» сообщал, что если в России и есть горы, то только далеко на востоке. Под Уральским хребтом, очевидно, и следовало понимать упоминавшиеся античными авторами Гиперборейские горы. С его легкой руки, границу между Европой и Азией стали проводить по Уральским горам.

Между тем даже столетие спустя, на германских картах XVII века, продолжают встречаться горные хребты в средней России. И даже в XVIII столетии французский натуралист Бюффон предполагал их наличие.

Интересно также, что Герберштейн может претендовать на роль «основателя антинорманизма», хотя такого понятия, естественно, тогда в ходу еще не было. Первым русским правителем, по его мнению, был Гостомысл в Новгороде. Тот якобы посоветовал новгородцам призвать из-за моря трех князей: Рюрика, Синеуса и Трувора. Они, по мнению Герберштейна, были вандалами – теми же славянами, «имевшими общие с русскими язык, обычаи и веру». То есть, еще до Ломоносова прозвучала версия о славянском происхождении Рюрика.

Здесь Герберштейн демонстрирует ответственный подход. Замечу, что ответственность – наверное, главное качество которое должно отличать человека, ученого, исследователя, которому выпадает роль своеобразного моста между народами.

На основе выступления на Российско-австрийском симпозиуме «Сигизмунд Герберштейн: дипломат, писатель, путешественник». Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино. 9 июня 2017