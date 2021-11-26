КОНЮШЕННЫЙ ПРИКАЗ

КОНЮШЕННЫЙ ПРИКАЗ - центральное учреждение в Русском государстве , России и Российской империи.

В середине XVI века - 1732 год.

Сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве Ко­ню­ше­го пу­ти (см. в ст. Путь).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Ко­ню­шен­ная из­ба в 1548 году, как Конюшенный приказ в 1573 году.

Ве­дал двор­цо­вы­ми ко­нюш­ня­ми, кон­ны­ми за­во­да­ми, эки­па­жа­ми, ко­ню­шен­ны­ми сло­бо­да­ми, сё­ла­ми, па­ст­би­ща­ми и др. угодь­я­ми, а так­же в не­ко­то­рой сте­пе­ни ком­плек­то­ва­ни­ем ло­шадь­ми дво­рян­ской кон­ни­цы, кон­ской тор­гов­лей с но­гай­цами, сбо­ром по­шлин с ку­п­ли-про­да­жи и клей­ме­ния ло­ша­дей на всех кон­ских пло­щад­ках и с тор­го­вых бань в Мо­ск­ве и не­ко­то­рых других го­ро­дах, от­да­чей бань на об­рок.

Во гла­ве Конюшенного приказа до 1606 года сто­ял ко­ню­ший (см. в ст. Дум­ные чи­ны ), в его под­чи­не­нии на­хо­ди­лись ясель­ни­чий (воз­глав­лял Конюшенный приказ в слу­чае от­сут­ст­вия ко­ню­ше­го в XVI веке и с 1606 года) и ко­ню­ший дьяк. В шта­те Конюшенного приказа (около 700 человек в 1670-е годы) со­стоя­ли стол­по­вые при­каз­чи­ки (ве­да­ли эки­па­жа­ми, сбру­ей и сбо­ром по­шлин; име­но­ва­лись так­же ка­зна­чея­ми) и ко­ню­хи: стре­мян­ные (ве­да­ли цар­ски­ми ло­шадь­ми), за­двор­ные (по­мо­га­ли стол­по­вым при­каз­чи­кам), стряп­чие (не­по­сред­ст­вен­но об­слу­жи­ва­ли ло­ша­дей и эки­пажи), стад­ные (пас­ли и ох­ра­ня­ли ло­ша­дей), а так­же мас­те­ра-ре­мес­лен­ни­ки (ка­рет­ни­ки, куз­не­цы, шор­ни­ки и др.), жив­шие в ко­ню­шен­ных сло­бо­дах.

На со­дер­жа­нии Конюшенного приказа в середине XVII века на­хо­ди­лось около 40 тыс. ло­ша­дей (по дан­ным Г.К. Ко­то­ши­хи­на), из них в Мо­ск­ве около 3 тыс. го­лов (к 1682 году - св. 5,1 тыс. го­лов). Зда­ние Конюшенного приказа рас­по­ла­га­лось в XVI-XVII веках в Мо­с­ков­ском Крем­ле; но­вое зда­ние с ка­рет­но-ко­ню­шен­ным ком­плек­сом по­строе­но в 1673 году (сне­се­но в 1844 году для воз­ве­де­ния зда­ния му­зея Ору­жей­ная па­ла­та).

В 1700-1716 годы Конюшенный приказ на­хо­дил­ся под еди­ным управ­ле­ни­ем с Го­су­да­ре­вой и Ца­ри­цы­ной мас­тер­ски­ми па­ла­та­ми; в 1700 году каз­на Конбшенного приказа пе­ре­да­на в Ору­жей­ную па­ла­ту. В 1705 году Конюшенный приказ под­чи­нял­ся Ин­гер­ман­ланд­ской кан­це­ля­рии.

Ука­зом Се­на­та от 16(27) февраля 1721 года Конюшенный приказ слит с Боль­шо­го двор­ца при­ка­зом и др. двор­цо­вы­ми при­ка­за­ми и под­чи­нён Ком­мерц-кол­ле­гии.

Ли­к­ви­ди­ро­ван ука­зом Се­на­та от 25 мая (5 июня) 1732 года с пе­ре­да­чей функ­ций При­двор­ной ко­ню­шен­ной кон­то­ре.

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