КОНЮШЕННЫЙ ПРИКАЗ
КОНЮШЕННЫЙ ПРИКАЗ - центральное учреждение в Русском государстве, России и Российской империи.
В середине XVI века - 1732 год.
Сформировался на основе Конюшего пути (см. в ст. Путь).
Впервые упоминается как Конюшенная изба в 1548 году, как Конюшенный приказ в 1573 году.
Ведал дворцовыми конюшнями, конными заводами, экипажами, конюшенными слободами, сёлами, пастбищами и др. угодьями, а также в некоторой степени комплектованием лошадьми дворянской конницы, конской торговлей с ногайцами, сбором пошлин с купли-продажи и клеймения лошадей на всех конских площадках и с торговых бань в Москве и некоторых других городах, отдачей бань на оброк.
Во главе Конюшенного приказа до 1606 года стоял конюший (см. в ст. Думные чины), в его подчинении находились ясельничий (возглавлял Конюшенный приказ в случае отсутствия конюшего в XVI веке и с 1606 года) и конюший дьяк. В штате Конюшенного приказа (около 700 человек в 1670-е годы) состояли столповые приказчики (ведали экипажами, сбруей и сбором пошлин; именовались также казначеями) и конюхи: стремянные (ведали царскими лошадьми), задворные (помогали столповым приказчикам), стряпчие (непосредственно обслуживали лошадей и экипажи), стадные (пасли и охраняли лошадей), а также мастера-ремесленники (каретники, кузнецы, шорники и др.), жившие в конюшенных слободах.
На содержании Конюшенного приказа в середине XVII века находилось около 40 тыс. лошадей (по данным Г.К. Котошихина), из них в Москве около 3 тыс. голов (к 1682 году - св. 5,1 тыс. голов). Здание Конюшенного приказа располагалось в XVI-XVII веках в Московском Кремле; новое здание с каретно-конюшенным комплексом построено в 1673 году (снесено в 1844 году для возведения здания музея Оружейная палата).
В 1700-1716 годы Конюшенный приказ находился под единым управлением с Государевой и Царицыной мастерскими палатами; в 1700 году казна Конбшенного приказа передана в Оружейную палату. В 1705 году Конюшенный приказ подчинялся Ингерманландской канцелярии.
Указом Сената от 16(27) февраля 1721 года Конюшенный приказ слит с Большого дворца приказом и др. дворцовыми приказами и подчинён Коммерц-коллегии.
Ликвидирован указом Сената от 25 мая (5 июня) 1732 года с передачей функций Придворной конюшенной конторе.