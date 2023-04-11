Афанасий Власьев – «канцлер» Бориса Годунова и Лжедмитрия I Начавший службу в самом конце правления Ивана Грозного, Власьев благодаря своим способностям смог дослужиться до поста главы посольского приказа. Он пользовался доверием и Годунова, и Лжедмитрия, но сотрудничество с самозванцем подвело черту под его карьерой

Начавший службу в самом конце правления Ивана Грозного, Власьев благодаря своим способностям смог дослужиться до поста главы посольского приказа. Он пользовался доверием и Годунова, и Лжедмитрия, но сотрудничество с самозванцем подвело черту под его карьерой.

«…Человек разумный, несколько раз бывавший посланником при дворе римского императора, ибо был образован и умел хорошо говорить» , – писал об Афанасии Власьеве голландский купец Исаак Масса, живший в России в начале Смутного времени. Дипломат и глава Посольского приказа руководил внешнеполитическим ведомством в эпоху правления Бориса Годунова и Лжедмитрия I и пользовался уважением обоих.

От простого дьяка до главы Посольского приказа

К сожалению, о детстве Афанасия Власьева ничего не известно. Установлено, что он происходил из семьи дьяков – и его отец, и его брат работали в различных приказах, поэтому продолжение семейных традиций в случае Афанасия было логичным. Его отец, Иван Власьев, служил в приказе Большого дворца. Именно в связи с этим органом управления впервые в 1584 году упоминается и Афанасий. Спустя 10 лет источники сообщают о Власьеве как о первом подьячем Посольского приказа, причём денежное довольствие и размер поместья говорили о том, что дипломат обладал приличными денежными суммами.

В 1595 году Власьев был отправлен в составе русской делегации ко двору императора Священной Римской империи Рудольфу II. Главной темой переговоров было возможный союз России и Германии против Османской империи, который тем не менее должен был ограничиться лишь денежной помощью со стороны Москвы. Богатые дары, преподнесённые императору, не помогли достичь успеха, однако Власьев был повышен до чина дьяка.

В дальнейшем чиновника ждала стремительная карьера, связанная прежде всего с избранием на царство Бориса Годунова. Он работал также в Казанском приказе, однако основная деятельность Власьева касалась внешней политики. Он участвовал в приёме послов, а в 1599 году вновь отправился в Германию – на этот раз убеждать императора Рудольфа II в необходимости союза против Речи Посполитой. Помимо этого, Власьеву ставилась задача организовать брака эрцгерцога Максимилиана и Ксении Годуновой. В 1600 году Афанасий возвратился из заграничной поездки ни с чем. Тем не менее он был повышен до заместителя главы Посольского приказа Василия Щелкалова. А спустя год его начальник оказался в опале у Бориса Годунова, и Власьев занял его место.

Служба Борису Годунову

Царь ценил Власьева за лояльность и эрудированность. Глава Посольского приказа знал несколько языков и прекрасно разбирался в политической реальности соседних держав. Поэтому, несмотря на статус главы внешнеполитического ведомства, Афанасий продолжал выезжать за рубеж в составе посольств – до этого ни один руководитель Посольского приказа не покидал Москву. Примечательно, что Власьев де-юре не был главой посольств, однако де-факто именно он выполнял самые ответственные царские поручения.

Так, в 1601 году Власьев в составе посольства Михаила Салтыкова-Морозова отправился в Варшаву и добился ратификации с Польшей договора о перемирии. Одновременно с этим Афанасий Иванович активно нанимал к себе на службу иностранных подданных. История сохранила имена некоторых из них: француза Жака Маржерета, оставившего впоследствии воспоминания о своём пребывании в России, француза Бажена Иванова, после падения своего нанимателя работавшего переводчиком в Посольском приказе, и гольшитнцаГанса Лакмана, выполнявшего в доме Власьева функции приказчика.

Власьев уделял большое внимание подготовке дипломатических кадров на будущее. С этой целью он отправлял подчинённых в Европу (прежде всего в Англию и Германию) для обучения иностранным языкам.

В 1602 году Власьев сопровождал датского принца Иоганна Шлезвиг-Гольштейнского, который должен был стать мужем дочери Бориса Годунова Ксении. Свадьбе не суждено было состояться: в России принц скоропостижно скончался. Известия о его смерти привёз датскому королю глава Посольского приказа лично. Власьеву также предстояло обсудить с королём Кристианом IV установление стабильной границы в Лапландии. В 1604 году Афанасий Иванович вернулся в Россию через Прибалтику, где в этом время велись боевые действия между Швецией и Польшей. Несмотря на планы короля Сигизмунда Вазы арестовать высокопоставленного российского чиновника, ему удалось добраться без происшествий.

Служба Лжедмитрию I и опала

Вторжение на территорию России отрядов, которые были на стороне Лжедмитрия I, Власьев встретил в Москве. Борис Годунов продолжал доверять своему дипломату и даже отправил его в расположение лояльных войск у Севска, чтобы доставить солдатам жалование. После скоропостижной смерти Годунова Власьев присягнул его сыну Фёдору, и служил ему верой и правдой вплоть до его низложения и убийства. Стоит отметить, что в заговоре дипломат участия не принимал.

В июне 1605 года Власьев в составе правительственной делегации отправился в Тулу к Лжедмитрию I. Самозванец поначалу отнёсся к дипломату с недоверием, однако позднее, оценив его таланты и огромный опыт в ведении дел, оставил на посту главы Посольского приказа и даже назначил на должность казначея. Иностранцы сообщали: «Афанасий Иванович, прежний канцлер, у них опять в великой милости, и определён главным казначеем и канцлером». Существует версия, основанная на сообщениях европейцев, бывших в Москве, что Василий Шуйский, организовавший заговор против Лжедмитрия в июне 1605 года, был помилован благодаря влиянию Афанасия Власьева, убедившего самозванца в излишней суровости этого приговора.

Многие современники отрицательно отреагировали на то, что Власьев сохранил своё положение при самозванце. Его обвиняли в предательстве, в корысти и честолюбии. Трудно сказать, насколько правдивы были эти обвинения, но факт остаётся фактом: Власьев продолжал исправно служить при новом царе.

В августе 1605 года ему было поручено ответственное дело. Глава Посольского приказа отправился в Речь Посполитую для того, чтобы от лица лжецаря обручиться с Мариной Мнишек и привезти её в Москву. Жак Маржерет впоследствии писал: «Афанасий приехал ко двору [польского короля] и провёл переговоры так хорошо, что в Кракове была отпразднована свадьба, на которой присутствовал сам польский король» .

11 декабря Власьев поучаствовал и в другой свадьбе – на этот раз Сигизмунда III и австрийской принцессы Констанции. Во время праздника посол сидел за одним столом с королём. После небольшой задержки Афанасий вместе с царской невестой вернулся в Москву в мае 1606 года.

Глава Посольского приказа пользовался большим доверием Лжедмитрия. Известно, что Власьев был одним из последних, кто говорил с лжецарём перед его кончиной. Смерть Григория Отрепьева и последовавшее за ним воцарение Василия Шуйского подвели черту под карьерой дипломата. Иностранные очевидцы писали, что простой народ требовал казни главы Посольского приказа, запятнавшего себя сотрудничеством с самозванцем, однако дворяне приняли решение выслать его из Москвы.

Ссылка была «почётной»: Власьев вместе с другим опальным дворянином Никитой Годуновым отправился в Уфу в качестве наместника. При этом дом дипломата был конфискован. В 1610 году, после свержения Шуйского и начала «семибоярщины», Власьев отправляет в Москву челобитную с просьбой вернуться в столицу. Просьба была удовлетворена, однако о дальнейшей судьбе Афанасия ничего не известно. Исследователи предполагают, что он скончался либо в Уфе, либо по дороге в Москву.