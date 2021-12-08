0 видео из 0

Лекция: Европейское направление внешней политики Бориса Годунова

Лектор: Виноградов Александр Вадимович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН.

Речь пойдет о европейском направлении внешней политики Бориса Годунова, которой царь уделял повышенное внимание. Борис Годунов и сам был талантливым дипломатом. Действительно, у царя был большой опыт в этом направлении. При Федоре Иоанновиче он руководил дипломатической службой, вел личную дипломатическую переписку. Годунова отличали смелые для своего времени идеи и оригинальные концепции внешней политики. Почему не все планы царя удалось осуществить? Узнаем на лекции!

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.