7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Три Лжедмитрия

Скрынников Руслан

В начале XVII века Россия переживала трагедию Смутного времени. Это была первая в истории нашей страны гражданская война. Три самозванца в течение одного десятилетия принимали имя царевича Дмитрия и пытались сесть на царский трон. Кем были эти исторические персонажи, которые принесли государству неисчислимые бедствия? Какие условия придали «самозванщине» такую страшную разрушительную силу? Действительно ли под маской Лжедмитрия скрывался беглый монах Гришка Отрепьев? Ответ на эти вопросы дает в своей новой книге известный историк, ученый с мировым именем, профессор Санкт-Петербургского университета Р.Г. Скрынников.