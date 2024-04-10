7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Наглядная хронология. Россия в эпоху Смуты. 1598 - 1613.

Баранов М. В. , Жантиев Д. Р.

Уникальная «Наглядная хронология» на тему «Россия в эпоху Смуты. 1598 – 1613» посвящена весьма драматичному и трудному для понимания периоду российской истории конца XVI – начала XVII вв. -- Смутному времени, своего рода отечественной «игре престолов». Впервые перед вами – наглядная иллюстрированная хронология Смутного времени. В ней отражены важнейшие события и процессов внутренней и внешней политики России, а также церковной истории и культуры в этот сжатый, но весьма насыщенный событиями период на рубеже двух эпох -- от пресечения династии Рюриковичей до воцарения династии Романовых. Множество исторических события с датами и пояснениями представлены на «ленте времени» в хронологической последовательности. Они накладываются на пересекающиеся «линии жизни» основных деятелей Смутного времени, представляющих три государства – Россию, Речь Посполитую и Швецию. Личности и амбиции деятелей той эпохи во многом определяли ход событий. Поэтому в издании столько внимания уделено их биографиям и даже возрасту. С учетом этого становится, например, понятным, почему князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский и шведский полководец Якоб Делагарди не просто стали союзниками, но и подружились: оба были молоды, почти ровесники. Ну а линия жизни Марины Мнишек показывает, что ее биография – готовый сюжет для авантюрного романа. Или сериала. События Смутного времени в Российском государстве непросты для понимания. Поэтому в качестве приложения к «ленте времени» мы поместили в конце книги краткий пояснительный очерк основных этапов той эпохи – своего рода «ключ» к истории Смутного времени.