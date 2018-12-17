«Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через четыре столетия» Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через четыре столетия. Материалы конференции, посвященной 400-летию Деулинского перемирия (Москва, 11 декабря 2018 г.) / под редакцией К.А. Аверьянова; Рос. военно-историч. общ-во, Ин-т рос. истории. – М.:, 2018. – 000 с. Одной из самых важных эпох отечественной истории, когда решалась судьба Российского государства, стало Смутное время начала XVII в. Оно продолжалось, по оценке современников, 14 лет и завершилось заключением Деулинского перемирия 1618 г. Последний период этого времени вместил в себя целый ряд событий, не менее важных, чем воцарение династии Романовых в 1613 г., которым некоторые исследователи заканчивают изложение событий Смуты. Для историков и всех интересующихся... На чтение: 1 минута

Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через четыре столетия. Материалы конференции, посвященной 400-летию Деулинского перемирия (Москва, 11 декабря 2018 г.) / под редакцией К.А. Аверьянова; Рос. военно-историч. общ-во, Ин-т рос. истории. – М.:, 2018. – 000 с.

Одной из самых важных эпох отечественной истории, когда решалась судьба Российского государства, стало Смутное время начала XVII в. Оно продолжалось, по оценке современников, 14 лет и завершилось заключением Деулинского перемирия 1618 г. Последний период этого времени вместил в себя целый ряд событий, не менее важных, чем воцарение династии Романовых в 1613 г., которым некоторые исследователи заканчивают изложение событий Смуты.

Для историков и всех интересующихся отечественной историей:

Аверьянов К.А. Деулинское перемирие 1618 г. в историческом контексте

Сизов В.А. Вязёмы во время похода королевича Владислава на Москву

Рабинович Я. Н. К вопросу о передаче русских городов польской стороне в 1619 г. по условиям Деулинского перемирия

Ткаченко В.А. Село Деулино (история и памятники)

Рыбалко Н.В. Управление Московским государством в первый год царствования Михаила Романова

Воробьев А.В. Восстановление деятельности Разбойного приказа и губных изб на исходе Смуты

Перхавко В.Б . Торговля и купеческая среда России на закате Смуты (1613–1618 гг.)

Морозова Л.Е. Окружение царя Михаила Федоровича в первые годы его правления

Николаева С.В. К истории Троице-Сергиева монастыря в период Смутного времени (по синодикам, вкладным книгам и описи 1641/42 г.)

Марасанова В.М. Ярославцы и память преодоления Смуты. 1613–1623 гг.

Тюменцев И.О. Перезахоронения тел Бориса Годунова и его семьи в контексте идеологического противостояния в Смутное время

Устинова И.А. Архиерейский корпус русской церкви в 1598–1619 гг.: состав и динамика

Давыдов В.А., Аверьянов К.А. Московский Кремль в годы Смутного времени

Сироткин С.В., Карташова М.В. Легенды и были Балахны: Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин

Леонтьев Я.В . Программа по увековечению памяти М.В. Скопина-Шуйского «Под княжеским стягом» (2002–2018 гг.)

Деулинское перемирие 1618 г.: взгляд через четыре столетия. Материалы конференции, посвященной 400-летию Деулинского перемирия. Москва, 11 декабря 2018 г.