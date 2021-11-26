ДЕЛАГАРДИ ЯКОБ ПОНТУССОН
ДЕЛАГАРДИ (Де ла Гарди) ЯКОБ ПОНТУССОН - барон, граф, шведский военачальник и государственный деятель; маршал Швеции.
Сын внебрачной дочери шведского короля Юхана III Софии Гюлленхильм и французского военачальника Понтуса Де ла Гарди. Рано потерял родителей и провёл детство у родственников в Финляндии. В 1601 году командовал полком в войне Швеции с Речью Посполитой, при осаде крепости Вольмар был взят в плен (до 1606 года). Затем находился на службе у Морица Нассауского (1606-1608 годы), пытался содействовать заключению брака между ним и принцессой Анной, дочерью Юхана III. В 1608 году вернулся в Швецию, получил звание генерал-лейтенанта. Во многом благодаря Делагарди шведская армия взяла на вооружение принципы организации войск и новые приёмы ведения боевых действий, характерные для голландской военной системы. В мае 1609 года вместе с князем М.В. Скопиным-Шуйским начал поход к Москве в качестве командира шведского вспомогательного корпуса, направленного в соответствии с Выборгским договором 1609 года в Русское государство для оказания помощи правительству царя Василия Ивановича Шуйского в борьбе с польско-литовскими отрядами Лжедмитрия II. Его офицеры обучали русских ратников военному искусству по голландскому образцу. Войска Делагарди и князя М.В. Скопина-Шуйского освободили ряд русских городов от польско-литовских отрядов, в марте 1610 года они вошли в Москву. После внезапной смерти Скопина-Шуйского Делагарди вместе с князем Д.И. Шуйским выступил на помощь Г.Л. Валуеву и князю Ф.А. Елецкому, осаждённым гетманом С. Жолкевским в Царёвом Займище. После поражения в Клушинском сражении 1610 года Делагарди с небольшим отрядом ушёл в Финляндию, откуда руководил операциями по взятию Ладоги и Корелы (сентябрь 1610 - июнь 1611 годов).
Летом 1611 года подошёл к Новгороду и вступил в переговоры с новгородскими властями и представителем русского ополчения В.И. Бутурлиным. После того как переговоры зашли в тупик, Делагарди взял Новгород штурмом и заставил новгородские власти подписать с ним союзный договор. С этого времени фактически возглавил управление Новгородом и новгородскими землями. Понимая, что удержать в своих руках русские земли гораздо труднее, чем завоевать их, Делагарди осуществлял управление оккупированными территориями на основании русских законов, назначая, как правило, русских воевод, дьяков и старост, однако они контролировались шведскими чиновниками. Фискальная практика шведской администрации опиралась на русские традиции, налоги взимались по старым писцовым книгам. Делагарди выучил русский язык и пытался создать свою агентурную сеть. Новгородцы называли его «разумным боярином» и отмечали, что он к миру «сходительнее всех».
Выступал за избрание на русский престол шведского принца Карла Филиппа, рассчитывая стать ближайшим сподвижником новой правящей династии в Русском государстве. Однако король Густав II Адольф медлил с решением этого вопроса, задержав выезд Карла Филиппа в Русское государство. После избрания на русский престол царя Михаила Фёдоровича (1613) Делагарди советовал шведскому королю начать мирные переговоры с русским правительством и не проявлял особого усердия в том, чтобы привести новгородцев к присяге шведскому королю, что отмечали в 1615 году посланные в Москву новгородские представители.
Член Государственного совета Швеции (1613). В августе 1614 года покинул Новгород (в августе 1615 года вернулся). В 1615 году назначен главнокомандующим шведскими войсками. В качестве эксперта участвовал в русско-шведских переговорах и в числе прочих подписал Столбовский мир 1617 года, завершивший Шведскую интервенцию начала XVII века. В марте 1617 года войска Делагарди оставили Новгород. За затянувшуюся военную кампанию в Русском государстве шведские солдаты прозвали его «ленивый Яков». Во время пребывания в городе Делагарди успешно занимался коммерческой деятельностью, в частности меховой торговлей, создав себе значительный капитал. Среди вывезенных им трофеев были документы Новгородской приказной избы и печать новгородского наместника.
Делагарди получил ленные владения в Нотебургском и Кексгольмском уездах. Губернатор Эстляндии (с 1619 года), генерал-губернатор Лифляндии (1622-1628 годы). С 1630 года глава Военной коллегии, с 1632 года член Регентского совета при малолетней королеве Кристине. В семейном архиве Делагарди (хранится в Швеции - в Стокгольме, Лунде, Уппсале, в Эстонии - в Тарту) находятся ценные документы по русской истории; более 50 писем Делагарди из Русского государства опубликованы (Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefväxling. B. 5. Jakob de la Gardies bref 1611-1650. Stockholm, 1893).
Память о пребывании Делагарди в Русском государстве сохранилась в литературных памятниках о Смутном времени, русском фольклоре, исторической иконографии (лицевые списки «Сказания об иконе Тихвинской Богоматери»), а также в топонимике Ижорской земли - Мост Понтуса и Понтусова гора (ныне во Всеволожском районе Ленинградской области).
Из его сыновей наиболее известен Магнус Габриэль Де ла Гарди [15.10.1622-26.4.1686], шведский государственный и военный деятель, меценат; маршал Швеции (1651). Член Государственного совета (с 1647 года), президент Камер-коллегии (с 1652 года), ректор Уппсальского университета (с 1654 года). Сторонник союза Швеции с Францией, командовал шведскими войсками в ходе Северной войны 1655-1660 годов и русско-шведской войны 1656-1658 годов. Риксканцлер (1660-1679 годы), фактический руководитель Швеции во время так называемого Второго регентского правления (1660-1672 годы) при малолетнем короле Карле XI. В 1665 году по протекции М.Г. Де ла Гарди королевским историографом был назначен Ю. Видекинд, автор «Истории десятилетней шведско-московитской войны» (1671, 1672). Благодаря инициативе и содействию М.Г. Де ла Гарди в 1666 году в Уппсале открыта Коллегия древностей (Antiquitäts-Kollegium). По его инициативе Г.К. Котошихин написал своё сочинение «О России в царствование Алексея Михайловича».