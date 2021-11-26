ДЕЛАГАРДИ ЯКОБ ПОНТУССОН

ДЕЛАГАРДИ (Де ла Гар­ди) ЯКОБ ПОНТУССОН - барон, граф, шведский военачальник и государственный деятель ; маршал Швеции.

Сын вне­брач­ной до­че­ри шведского ко­ро­ля Юха­на III Со­фии Гюл­лен­хильм и французского вое­на­чаль­ни­ка Пон­ту­са Де ла Гар­ди. Ра­но по­те­рял ро­ди­те­лей и про­вёл дет­ст­во у род­ст­вен­ни­ков в Фин­лян­дии. В 1601 году ко­ман­до­вал пол­ком в вой­не Шве­ции с Ре­чью По­спо­ли­той, при оса­де кре­по­сти Воль­мар был взят в плен (до 1606 года). За­тем на­хо­дил­ся на служ­бе у Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го (1606-1608 годы), пы­тал­ся со­дей­ст­во­вать за­клю­че­нию бра­ка ме­ж­ду ним и прин­цес­сой Ан­ной, до­че­рью Юха­на III. В 1608 году вер­нул­ся в Шве­цию, по­лу­чил зва­ние генерал-лей­те­нан­та. Во мно­гом бла­го­да­ря Делагарди шведская ар­мия взя­ла на воо­ру­же­ние прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции войск и но­вые приё­мы ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий, ха­рак­тер­ные для голландской во­енной сис­те­мы. В мае 1609 года вме­сте с князем М.В. Ско­пи­ным-Шуй­ским на­чал по­ход к Мо­ск­ве в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра шведского вспо­мо­гательного кор­пу­са, на­прав­лен­но­го в со­от­вет­ст­вии с Вы­борг­ским до­го­во­ром 1609 года в Русское государство для ока­за­ния по­мо­щи пра­ви­тель­ст­ву ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го в борь­бе с поль­ско-ли­товскими от­ря­да­ми Лже­дмит­рия II. Его офи­це­ры обу­ча­ли русских рат­ни­ков во­енному ис­кус­ст­ву по голландскому об­раз­цу. Вой­ска Делагарди и князя М.В. Ско­пи­на-Шуй­ско­го ос­во­бо­ди­ли ряд русских го­ро­дов от поль­ско-ли­товских от­ря­дов, в мар­те 1610 года они во­шли в Мо­ск­ву. По­сле вне­зап­ной смер­ти Ско­пи­на-Шуй­ско­го Делагарди вме­сте с князем Д.И. Шуй­ским вы­сту­пил на по­мощь Г.Л. Ва­луе­ву и князю Ф.А. Елец­ко­му, оса­ж­дён­ным гет­ма­ном С. Жол­кев­ским в Ца­рё­вом Зай­ми­ще. По­сле по­ра­же­ния в Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года Делагарди с не­боль­шим от­ря­дом ушёл в Фин­лян­дию, от­ку­да ру­ко­во­дил опе­ра­ция­ми по взя­тию Ла­до­ги и Ко­ре­лы (сентябрь 1610 - июнь 1611 годов).

Ле­том 1611 года по­до­шёл к Нов­го­ро­ду и всту­пил в пе­ре­го­во­ры с нов­го­род­ски­ми вла­стя­ми и пред­ста­ви­те­лем русского опол­че­ния В.И. Бу­тур­ли­ным. По­сле то­го как пе­ре­го­во­ры за­шли в ту­пик, Делагарди взял Нов­го­род штур­мом и за­ста­вил нов­го­род­ские вла­сти под­пи­сать с ним со­юз­ный до­го­вор. С это­го вре­ме­ни фак­ти­че­ски воз­гла­вил управ­ле­ние Нов­го­ро­дом и нов­го­род­ски­ми зем­ля­ми. По­ни­мая, что удер­жать в сво­их ру­ках русские зем­ли го­раз­до труд­нее, чем за­вое­вать их, Делагарди осу­ще­ст­в­лял уп­рав­ле­ние ок­ку­пи­ро­ван­ны­ми тер­ри­то­рия­ми на ос­но­ва­нии русских за­ко­нов, на­зна­чая, как пра­ви­ло, русских вое­вод, дья­ков и ста­рост, од­на­ко они кон­тро­ли­ро­ва­лись шведскими чи­нов­ни­ка­ми. Фис­каль­ная прак­ти­ка шведской ад­ми­ни­ст­ра­ции опи­ра­лась на русские тра­ди­ции, на­ло­ги взи­ма­лись по ста­рым пис­цо­вым кни­гам. Делагарди вы­учил русский язык и пы­тал­ся соз­дать свою аген­тур­ную сеть. Нов­го­род­цы на­зы­ва­ли его «ра­зум­ным боя­ри­ном» и от­ме­ча­ли, что он к ми­ру «схо­ди­тель­нее всех».

Вы­сту­пал за из­бра­ние на русский пре­стол шведского прин­ца Кар­ла Фи­лип­па, рас­счи­ты­вая стать бли­жай­шим спод­виж­ни­ком но­вой пра­вя­щей ди­на­стии в Русском государстве. Од­на­ко ко­роль Гус­тав II Адольф мед­лил с ре­ше­ни­ем это­го во­про­са, за­дер­жав вы­езд Кар­ла Фи­лип­па в Русское государство. По­сле из­бра­ния на русский пре­стол ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1613) Делагарди со­ве­то­вал шведскому ко­ро­лю на­чать мир­ные пе­ре­го­во­ры с русским пра­ви­тель­ст­вом и не про­яв­лял осо­бо­го усер­дия в том, что­бы при­вес­ти нов­го­род­цев к при­ся­ге шведскому ко­ро­лю, что от­ме­ча­ли в 1615 году по­слан­ные в Мо­ск­ву нов­го­род­ские пред­ста­ви­те­ли.

Член Государственного со­ве­та Шве­ции (1613). В августе 1614 года по­ки­нул Нов­го­род (в августе 1615 года вер­нул­ся). В 1615 году на­зна­чен глав­но­ко­ман­дую­щим шведскими вой­ска­ми. В ка­че­ст­ве экс­пер­та уча­ст­во­вал в русско-шведских пе­ре­го­во­рах и в чис­ле про­чих под­пи­сал Стол­бов­ский мир 1617 года, за­вер­шив­ший Швед­скую ин­тер­вен­цию на­ча­ла XVII века. В мар­те 1617 года вой­ска Делагарди ос­та­ви­ли Нов­го­род. За за­тя­нув­шую­ся во­енную кам­па­нию в Русском государстве шведские сол­да­ты про­зва­ли его «ле­ни­вый Яков». Во вре­мя пре­бы­ва­ния в го­ро­де Делагарди ус­пеш­но за­ни­мал­ся ком­мерческой дея­тель­но­стью, в ча­ст­но­сти ме­хо­вой тор­гов­лей, соз­дав се­бе зна­чительный ка­пи­тал. Сре­ди вы­ве­зен­ных им тро­фе­ев бы­ли до­ку­мен­ты Нов­го­род­ской при­каз­ной из­бы и пе­чать нов­го­род­ско­го на­ме­ст­ни­ка.

Делагарди по­лу­чил лен­ные вла­де­ния в Но­те­бург­ском и Кекс­гольм­ском уез­дах. Гу­бер­на­тор Эс­т­лян­дии (с 1619 года), генерал-­гу­бер­на­тор Лиф­лян­дии (1622-1628 годы). С 1630 года гла­ва Во­енной кол­ле­гии, с 1632 года член Ре­гент­ско­го со­ве­та при ма­ло­лет­ней ко­ро­ле­ве Кри­сти­не. В се­мей­ном ар­хи­ве Делагарди (хра­нит­ся в Швеции - в Сток­голь­ме, Лун­де, Уп­пса­ле, в Эстонии - в Тар­ту) на­хо­дят­ся цен­ные до­ку­мен­ты по русской ис­то­рии; бо­лее 50 пи­сем Делагарди из Русского государства опуб­ли­ко­ва­ны (Rik­skans­le­ren Axel Oxen­stiernas skrifter och bref­väx­ling. B. 5. Jakob de la Gardies bref 1611-1650. Stockholm, 1893).

Па­мять о пре­бы­ва­нии Делагарди в Русском государстве со­хра­ни­лась в литературных па­мят­ни­ках о Смут­ном вре­ме­ни, русском фольк­ло­ре, ис­то­рической ико­но­гра­фии (ли­це­вые спи­ски «Ска­за­ния об ико­не Тих­вин­ской Бо­го­ма­те­ри»), а так­же в то­по­ни­ми­ке Ижор­ской зем­ли - Мост Пон­ту­са и Пон­ту­со­ва го­ра (ны­не во Все­во­лож­ском районе Ле­нин­градской об­ласти).

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Маг­нус Габ­ри­эль Де ла Гар­ди [15.10.1622-26.4.1686], шведский государственный и во­енный дея­тель, ме­це­нат; мар­шал Шве­ции (1651). Член Государственного со­ве­та (с 1647 года), пре­зи­дент Ка­мер-кол­ле­гии (с 1652 года), рек­тор Уп­псаль­ско­го университета (с 1654 года). Сто­рон­ник сою­за Шве­ции с Фран­ци­ей, ко­мандовал шведскими вой­ска­ми в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов. Рик­сканц­лер (1660-1679 годы), фак­тический ру­ко­во­ди­тель Шве­ции во вре­мя так называемого Вто­ро­го ре­гент­ско­го прав­ле­ния (1660-1672 годы) при ма­ло­лет­нем ко­ро­ле Кар­ле XI. В 1665 году по про­тек­ции М.Г. Де ла Гар­ди ко­ро­лев­ским ис­то­рио­гра­фом был на­зна­чен Ю. Ви­де­кинд, ав­тор «Ис­то­рии де­ся­ти­лет­ней швед­ско-мос­ко­вит­ской вой­ны» (1671, 1672). Бла­го­да­ря ини­циа­ти­ве и со­дей­ст­вию М.Г. Де ла Гар­ди в 1666 году в Уп­пса­ле от­кры­та Кол­ле­гия древ­но­стей (Antiquitäts-Kol­le­gi­um). По его ини­циа­ти­ве Г.К. Ко­то­ши­хин на­пи­сал своё со­чи­не­ние «О Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча».