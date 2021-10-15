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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Заговор Василия Ивановича Шуйского и гибель Лжедмитрия I. 2. Начало царствования Василия IV Шуйского. Внутренняя политика нового царя. 3. Противоречивое положение Шуйского. Новые самозванцы. Нарастание кризисных явлений, усиление гражданской войны. 4. Борьба Василия Шуйского с восстанием Ивана Болотникова. 5. Лжедмитрий II («Тушинский вор») и его окружение. 6. Осада Москвы Лжедмитрием II. Апогей гражданской войны в России. 7. Военный союз Василия IV Шуйского и шведского короля Карла IX. 8. Поход русско-шведских войск под руководством М. Скопина-Шуйского и Я.П. Делагарди. Снятие осады с Троице-Сергиева монастыря и Москвы. 9. Начало польско-литовской интервенции. Осада Смоленска. 10. Разгром русско-шведских войск под Клушино. Свержение Василия Шуйского с престола. 11. Семибоярщина — правительство Боярской думы. Приглашение на московский престол сына Сигизмунда III королевича Владислава. 12. Падение Смоленска. Оккупация отрядом Я.П. Делагарди Новгорода, создание вассального Швеции Новгородского государства. 13. Гибель Лжедмитрия II. 14. Россия на грани гибели.

Аннотация

Лекция посвящена наиболее опасному периоду Смутного времени — царствованию Василия IV Шуйского в 1606-1610 гг. После восстания под предводительством Ивана Исаевича Болотникова и в ходе борьбы Василия Шуйского с Лжедмитрием II произошел раскол русского государства. У него появилось два царя – Василий IV, сидевший в Москве, и осаждающий его, занявший Тушино Лжедмитрий II; два патриарха — Гермоген в Москве и Филарет Романов в Тушино; часть уездов и городов подчинялись Москве, часть — Тушину. По стране бродят ватаги русских казаков, черкас-запорожцев, польско-литовские отряды, которые грабят мирное население.

Попытка Василия Шуйского опереться в борьбе с Лжедмитрием II на союз со шведским королем Карлом XII приводит к временному успеху. Русское войско во главе с молодым талантливым воеводой Михаилом Скопиным-Шуйским и западноевропейское войско во главе со шведским полководцем Я.П. Делагарди освобождает от осады отряда Яна Сапеги Троице-Сергиев монастырь и отгоняет от Москвы казачьи ватаги Лжедмитрия II. Однако русско-шведский союз провоцирует короля Речи Посполитой Сигизмунда III оккупировать Чернигово-Северскую землю и осадить Смоленск. Швеция была главным внешнеполитическим соперником Речи Посполитой, а король Карл IX, дядя Сигизмунда III, личным врагом Сигизмунда III, т.к. из-за него Сигизмунд потерял шведскую корону.

Гибель при невыясненных обстоятельствах после пира в Москве М. Скопина-Шуйского лишает царя Василия IV уважаемого, умелого и решительного военачальника. В июне 1610 г. войско Дмитрия Шуйского и Делагарди терпит поражение поражения от польского гетмана С. Жолкевского. Это обрекает Василия Шуйского на свержение.

Подход к Москве ватаг Лжедмитрия II побуждает правительство Боярской думы, так называемую Семибоярщину искать военной помощи у Жолкевского, с которым заключается предварительный договор о приглашении на московский трон королевича Владислава, сына Сигизмунда III. Для подписания договора с королем к нему едут великие послы В.В. Голицын и ушедший от Лжедмитрия II Филарет Романов. Русская сторона надеется, что договор приведет к отказу Сигизмунда от осады Смоленска. Однако польский король не собирается отказываться от захвата русских земель.

Свержение Шуйского и переговоры русских с поляками развязывают руки Делагарди. Швеция переходит к оккупации русских территорий. В Новгороде организуется вассальное от Швеции государство.

В Калуге в декабре 1610 г. гибнет Лжедмитрий II, но вскоре у Пскова объявляется новый самозванец — Лжедмитрий III.

Тем временем в июне 1611 г. польско-литовские войска берут Смоленск. Москва оказывается в руках введенного по согласованию с Семибоярщиной польского гарнизона.

Россия представляет зрелище полного хаоса, стоит на грани потери национальной независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Вопросы по теме лекции

1. Каковы были первоначальные замыслы бояр заговорщиков, замысливших свержение Лжедмитрия I? 2. Каким образом Василий Шуйский оказался на престоле? 3. Каково было его положение и первые шаги в роли царя? Были ли они успешны и почему? 4. Как шла борьба Василия Шуйского с восстанием Ивана Болотникова? 5. Дайте характеристику Лжедмитрию II («Тушинский вор») и его окружению. Чем второй самозванец отличался от первого? 6. Почему осада Москвы Лжедмитрием II и Троице-Сергиева монастыря ватагами Яна Сапеги считается апогеем гражданской войны в России? 7. Какие цели преследовал военный союз Василия IV Шуйского и шведского короля Карла IX? Чем он закончился? 8. Как и почему началась польско-литовская интервенция? 9. Как долго шла осада Смоленска войсками Сигизмунда III? 10. Почему Швеция перешла от помощи России к интервенции в русские пределы? 11. Какую политику и почему выбрала после свержения Василия Шуйского Семибоярщина? 12. Каково было положение России к середине 1611 г.?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси». 2. Восстание И.И. Болотникова. Документы и материалы / сост. А.И. Копанев и А.Г. Маньков. М., 1959.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Бахревский В.А. Василий Иванович Шуйский, всея Руси самодержец. М., 2002. 2. Избавление от Смуты. Родина. 2013. №2. 3. Козляков В.Н. Василий Шуйский. М., 2007. (ЖЗЛ). 4. Морозова Л.Е. Смутное время в России (конец XVI- начало XVII вв.). М., 1990. 5. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смутного времени. М., 2008. 6. Русская смута: сборник / Сост., пер. и вступ. ст. Лазуткина Мария Геннадьевна. М., 2006. 7. Скрынников Р.Г. Лихолетье. Москва в XVI-XVII вв. М., 1988. 8. Скрынников Р.Г. Василий Шуйский. М., 2002. 9. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1990.