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1 ноября 1577 года родился российский политический и государственный деятель, наиболее известный в качестве предводителя Второго народного ополчения в эпоху Смутного времени, князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Прославил род

Дмитрий Пожарский принадлежал к Стародубской ветви Рюриковичей. В семье Пожарского не было видных военных или политических деятелей, только дед отличился во время завоевательного похода Ивана IV на Казанское ханство. Так что Дмитрию Михайловичу выпала честь прославить свой род в эпоху, когда Россия претерпевала тяжелые бедствия – Смутное время.

Не присягал самозванцам

Дмитрий начал службу при дворе Бориса Годунова в возрасте 15 лет. Благодаря матери он получил отличное образование, развил высокие нравственные качества. Храбрый, решительный и непоколебимый, при этом абсолютно лишенный заносчивости и высокомерия, мягкий и внимательный, он притягивал людей из разных сословий. Во многом эти личные качества князя, а также то, что он не присягал ни одному самозванцу в годы Смуты, способствовали тому, что жители Нижнего Новгорода в 1611 году дружно выбрали именно его в качестве полководца для ополчения.

Добил смутьянов

После изгнания поляков и избрания Михаила Романова на царство Пожарский был пожалован в бояре, но устранился от участия в управлении государством. На политической арене князь появляется вновь тогда, когда снова возникает военная угроза и угроза интервенции. В 1615 году Пожарский призван остановить грозного деятеля эпохи Смуты – полковника Лисовского, через два года он весьма успешно бьется с отрядами польского королевича Владислава. С 1619 года руководит последовательно Ямским, Разбойным и Московским судными приказами. 20 апреля 1642 года спаситель России эпохи Смуты умирает. Память о нем угасает. Вновь вспомнили в нашей стране о геройском подвиге Пожарского и Минина с началом Отечественной войны 1812 года и с тех пор уже не забывают.