Смутное время Тихвинского монастыря: в борьбе со шведами Монастырь, основанный по повелению Ивана Грозного, сыграл важную роль в борьбе с интервентами в эпоху Смуты.

Монастырь, основанный по повелению Ивана Грозного, сыграл важную роль в борьбе с интервентами в эпоху Смуты.

«В Обонежской пятине в Пречистенском Тихвинском погосте… лета 7068-го году царь и великий князь Иван Васильевич всея Руссии велел богомольцу своему архиепископу Пимену да Федору Дмитриеву сыну Сыркова устроити монастырь общежительный», – гласит сообщение писцовой книги, датированное 1560 годом. Тогда на свет появился Тихвинский Богородичный Успенский монастырь – самая известная монашеская обитель в городе. Её история тесно связана с ратными подвигами: в 1613 году она стала одним из центров сопротивления шведской интервенции на севере России.

Основание монастыря

Тихвинская икона Божьей Матери – реликвия, особо почитаемая Русской православной церковью. По преданию, она была обретена в конце XIV века. В 1383 году на месте её явления верующим была построена деревянная церковь. После присоединения Новгородской земли к Московскому княжеству московские Рюриковичи, целью которых была централизация государства и присоединение этих земель, использовали это своих целях. В начале XVI столетия на месте деревянной церкви появилась каменная, построенная на государственные средства.

В 1560 году по повелению Ивана Грозного, посещавшего Тихвин ещё перед венчанием на царство, был основан мужской монастырь вокруг храма Успения. Обитель, расположенная на торговом пути, который связывал северо-запад России с центральными областями, жила в достатке за счёт ярмарок, а посады, окружавшие монастырь, обеспечивали монахов всем необходимым. Примерно в то же время неподалёку возник и женский монастырь – Введенский.

Помимо этого, тихвинская обитель играла и важную военно-стратегическую роль. Во время Ливонской войны вокруг монастыря была возведена крепостная стена с тремя башнями и земляным валом. Конфликт обошёл обитель стороной. Но серьёзные испытания для монастыря, как и для всей страны, настали в эпоху Смутного времени.

«Осадное сидение»

Самым известным эпизодом в истории монастыря считается Тихвинская осада, случившаяся в 1613 году. К тому времени второе ополчение успешно отбило Москву у поляков, в столице был избран новый царь Михаил Романов. Тем не менее война с Польшей и Швецией всё ещё продолжалась. Скандинавы оккупировали большую часть северо-запада России. И Тихвин не стал исключением.

В 1611 году после свержения Василия Шуйского шведские наёмники, до этого момента помогавшие русским войскам в войне с поляками, начали захватывать города северо-запада. Летом практически без боя был взят Новгород, ставший «столицей» русских земель, которые контролировали скандинавы. К ним относился и Тихвин. На территории монастыря был размещён шведский отряд численностью в 120 человек. Помимо них, здесь присутствовали и войска марионеточного новгородского правительства – несколько сотен стрельцов под командованием воеводы Андрея Трусова. В самом начале своего пребывания в монастыре скандинавы подвергли обитель разорению.

Спустя 2 года ситуация изменилась. Появление нового легитимного царя в Москве после освобождения столицы от поляков придал недовольным шведским владычеством сил. В мае 1613 года неподалёку от монастыря появился отряд князя Семёна Прозоровского, составленный преимущественно из казаков. Воевода Трусов и настоятель обители игумен Онуфрий отправили к царскому воеводе гонцов с просьбой оказать поддержку в скором восстании против шведов. Несмотря на то что пунктом назначения для Прозоровского являлся Псков, он согласился выделить силы на оказание помощи монастырю.

4 июня 1613 года гарнизон обители поднял восстание против скандинавов. Его возглавили Дмитрий Войеков и Леонтий Арцыбашев, подчинённые Прозоровского, проникшие с небольшим отрядом в обитель. Ранним утром весь шведский гарнизон был перебит. Войеков сразу приступил к ремонту укреплений, предполагая, что вскоре скандинавы попытаются отбить монастырь. Позднее к Тихвину подошёл и основной отряд Прозоровского – вместе с ним численность защитников составила около тысячи человек.

В августе 1613 года монастыря появились значительные шведские силы, около 5 тысяч человек. Они сожгли посад, расположенный вдали от монастыря и никак не защищённый, после чего осадили Введенский женский монастырь. Первые обстрелы обители заставили её защитников дрогнуть. Кроме того, не было уверенности в лояльности казаков, пришедших с Прозоровским: ходили слухи об их возможной измене. В итоге гарнизон Введенского монастыря отступил к Успенскому. Лишь там удалось восстановить боевой дух ратников и продолжить сопротивление.

К этому времени шведы получили подкрепление, и их общая численность увеличилась до 6,5 тысяч человек. Они приступили к методичной осаде: монастырь обстреливался из пушек, инженеры предпринимали попытки подкопов под стены обители. Однако всё заканчивалось неудачей. Более того, защитники несколько раз совершали вылазки и даже смогли уничтожить несколько пушек. 7 сентября русские ратники смогли отбить решительный штурм.

Тем временем в стане шведских наёмников начался ропот. Выплата жалования задерживалась, и неудачи под стенами монастыря не внушали оптимизма. Новые попытки взять обитель приступом также заканчивались провалом. Видя состояние противника, защитники смелее совершали вылазки. Всё это в итоге привело к тому, что шведы сняли осаду Успенского монастыря в середине сентября, а с приближением к обители царского отряда под командованием воеводы Фёдора Плещеева и вовсе отступили. Несколько месяцев тяжёлой осады подошли к концу. Монахи, уцелевшее посадское население и служилые люди праздновали победу.

Судьба монастыря после Смуты

Удержание Тихвина сыграло важную роль в боевых действиях, развернувшихся на северо-западе Руси. Монастырь стал ключевым опорным пунктом для царских войск, действовавших против скандинавов в регионе. В 1617 году в селе Столбово, неподалёку от Тихвина, Россия и Швеция подписали мирный договор, по которому Россия лишилась выхода к Балтийскому морю. Вернуть утраченные территории удалось лишь после Северной войны в первой четверти XVIII века.

После событий Смуты Тихвинский Успенский монастырь оставался важным центром духовной жизни России. Цари и императоры, уделяли большое внимание материальному обеспечению обители. Так, в 1624 году храм Успения после сильного пожара был восстановлен на казённые средства. В конце XVIII века благодаря пожертвованиям царской семьи каменная стена, окружавшая монастырь, была обновлена, а уже в следующем столетии здания обители были перестроены по канонам классицизма.

В годы Первой мировой войны на территории монастыря был открыт госпиталь, устроенный на общинные средства и пожертвования неравнодушных людей. Раненые получали не только медицинский уход, но и духовную поддержку монахов.

Тяжёлые времена для монастыря настали в 1930-е годы: обитель была закрыта и стала частью тихвинского краеведческого музея. В Великую Отечественную войну монастырь сильно пострадал в ходе боевых действий. Практически все постройки были разрушены. При отступлении нацисты вывезли с собой все монастырские иконы, в том числе и изображение Тихвинской Божьей Матери, которая спустя несколько лет оказалась в Чикаго. Вернуться на Родину она смогла лишь в 1990-е годы после возрождения духовной жизни монастыря.