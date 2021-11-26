ЛЯПУНОВ ЗАХАРИЙ ПЕТРОВИЧ

ЛЯПУНОВ ЗАХАРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский политический деятель эпохи Смутного времени.

Млад­ший брат П. П. Ля­пу­но­ва . Про­ис­хо­дил из не­знат­но­го дво­рян­ско­го ро­да, ко­то­рый сво­им вы­дви­же­ни­ем был обя­зан от­цу и стар­шим брать­ям Ляпунова, до­стиг­шим до­ста­точ­но вы­со­ко­го по­ло­же­ния на государственной служ­бе.

Ле­том - осе­нью 1594 года Ляпунов был ста­нич­ным го­ло­вой в городе Елец под на­ча­лом го­ло­вы Ф. И. Ки­ки­на. В но­ябре 1594 года Ляпунов сбе­жал со служ­бы в по­ме­стье (ско­рее все­го, по ме­ст­ни­че­ским со­об­ра­же­ни­ям), но по при­ка­зу из Мо­ск­вы был дос­тав­лен в Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский, пуб­лич­но бит ба­то­га­ми и вновь от­прав­лен в Елец на ту же служ­бу (при этом воз­мес­тил рас­хо­ды на гон­цов с гра­мо­та­ми от Мо­ск­вы до Ель­ца, Пе­ре­яс­лав­ля-Ря­зан­ско­го и об­рат­но). В бо­яр­ском спи­ске 1602/1603 годов Ляпунов ука­зан сре­ди вы­бор­ных дво­рян по Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му с вы­со­ким по­ме­ст­ным ок­ла­дом. В феврале 1604 года ули­чён в от­прав­ке в 1602/1603 годах на Дон «за­по­вед­ных то­ва­ров» из Ца­рё­ва-Бо­ри­со­ва, за что вновь пуб­лич­но на­ка­зан ба­то­га­ми. В 1605 году в со­ста­ве ря­зан­ской слу­жи­лой кор­по­ра­ции уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив от­ря­дов Лже­дмит­рия I , но в на­ча­ле мая 1605 года, как и др. ря­зан­ские дво­ря­не, це­ло­вал крест «ца­рю Дмит­рию Ива­но­ви­чу», от­ка­зав­шись при­ся­гать Фё­до­ру Бо­ри­со­ви­чу. По­сле на­ча­ла Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, осе­нью 1606 года, уча­ст­во­вал в со­ста­ве от­ря­дов ря­зан­ских де­тей бо­яр­ских в по­хо­де по­встанческой ар­мии на Мо­ск­ву под ко­ман­дой бра­та Про­ко­пия.

Вме­сте с другими ря­зан­ца­ми 15 (25).11.1606 годапе­ре­шёл под Мо­ск­вой на сто­ро­ну ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, а в декабре 1606 года при­нял уча­стие в по­дав­ле­нии по­встанческих вы­сту­п­ле­ний в Ря­зан­ском крае. Осе­нью 1607 года Ляпунов как вое­во­да ко­ман­до­вал пра­ви­тельственными от­ря­да­ми, дей­ст­во­вав­ши­ми про­тив пов­стан­цев в рай­оне Ряж­ска. Вес­ной 1608 года был 2-м вое­во­дой в вой­ске князя И. А. Хо­ван­ско­го (вме­сто ра­не­но­го бра­та Про­ко­пия) во вре­мя его по­хо­да к За­рай­ску про­тив от­ря­дов А. И. Ли­сов­ско­го, на­прав­лен­ных на Ря­зан­щи­ну Лже­дмит­ри­ем II. Вой­ска из ря­зан­ских и ар­за­мас­ских де­тей бо­яр­ских по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, от­вет­ст­вен­ность за ко­то­рое позд­нее бы­ла воз­ло­же­на толь­ко на Ляпунова. Осе­нью 1609 года 3-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском. Ве­ро­ят­но, в 1-й половине января 1610 года при­был в Мо­ск­ву во гла­ве не­боль­шо­го от­ря­да ря­зан­ских слу­жи­лых дво­рян по рас­по­ря­же­нию ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го, став в сто­ли­це фак­тически пред­ста­ви­те­лем и ин­фор­ма­то­ром бра­та Про­ко­пия. В на­ча­ле ию­ня 1610 года по­лу­чил в по­ме­стье вме­сте с сы­ном боль­шое село Ко­за­ры в Ря­зан­ском уезде [ра­нее двор­цо­вое; ок­лад Ляпунова со­став­лял уже 900 чет­вер­тей (свыше 1,4 тыс. га)].

Ляпунов сыг­рал важ­ную роль в по­ли­тическом пе­ре­во­ро­те в се­ре­ди­не ию­ля 1610 года, реа­ли­зуя пла­ны бра­та Про­ко­пия по свер­же­нию Ва­си­лия Шуй­ско­го (по не­ко­то­рым дан­ным, в ин­три­ге уча­ст­во­вал князь В. В. Го­ли­цын). Ляпунов стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­ний го­ро­жан и де­тей бо­яр­ских, ока­зав­ших­ся в Мо­ск­ве по­сле по­ра­же­ния цар­ской ар­мии в Клу­шин­ском сра­же­нии 1610 года . Под их пря­мым дав­ле­ни­ем Ду­ма и им­про­ви­зи­ро­ван­ный Зем­ский со­бор 17(27).07.1610 года пред­ло­жи­ли ца­рю доб­ро­воль­но и не­за­мед­ли­тель­но от­речь­ся от пре­сто­ла. Вско­ре по ини­циа­ти­ве и при уча­стии Ляпунова Ва­си­лий Шуй­ский был на­силь­ст­вен­но по­стри­жен в мо­на­хи и по­ме­щён в Чу­дов мо­на­стырь.

В августе 1610 года при­сяг­нул ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву (бу­ду­щий польский ко­роль Вла­ди­слав IV) как из­бран­но­му русскому ца­рю. В кон­це сентября 1610 года в со­ста­ве великого по­соль­ст­ва от­пра­вил­ся к Си­гиз­мун­ду III под Смо­ленск при «боль­ших» по­слах как «вы­бор­ный дво­ря­нин» по Пе­ре­яс­лав­лю- Ря­зан­ско­му. Не­по­сред­ст­вен­но в пе­ре­го­во­рах Ляпунов не уча­ст­во­вал, но от­кры­то вы­ра­жал не­до­воль­ст­во дей­ст­вия­ми главных по­слов (пре­ж­де все­го князя В. В. Го­ли­цы­на и митрополита Фи­ла­ре­та), в т. ч. при пред­ста­ви­те­лях Ре­чи По­спо­ли­той (они «де­ла­ют всё со­бою и та­ят всё от дво­рян»). В свою оче­редь, ру­ко­во­ди­те­ли по­соль­ст­ва в кон­це но­яб­ря об­ви­ни­ли Ляпунова в «во­ров­ст­ве» и из­ме­не, в том, что он на­сме­хал­ся над ни­ми, «браж­ни­чая с па­на­ми». При раз­ва­ле по­соль­ст­ва на ру­бе­же но­ября - декабря 1610 года Ляпунов не по­ехал в Мо­ск­ву. При по­пыт­ке поль­ско-ли­товских ди­пло­ма­тов по­се­ять рознь ме­ж­ду участ­ни­ка­ми русского по­соль­ст­ва (главными по­сла­ми и кри­ти­ко­вав­ши­ми их вы­бор­ны­ми пред­ста­вите­ля­ми) Ляпунов вме­сте с др. дво­ря­на­ми за­нял со­ли­дар­ную с главными по­сла­ми по­зи­цию по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам (нель­зя без со­гла­сия пат­ри­ар­ха и «всей зем­ли» из­ме­нять на­каз по­слам). Чуть ра­нее Ляпунов стал жить в ко­ро­лев­ском ла­ге­ре, что ис­поль­зо­вал в це­лях обо­га­ще­ния: польский ко­роль Си­гиз­мунд III по­жа­ло­вал его бывшим по­ме­сть­ем князя Д. И. Шуй­ско­го в Московском уез­де и ещё од­ним се­лом на Рязан­щи­не. Ви­ди­мо, та­кое по­ве­де­ние Ляпунова бы­ло от­час­ти при­кры­ти­ем - он ре­гу­лярно снаб­жал бра­та Про­ко­пия ин­фор­ма­ци­ей о хо­де пе­ре­го­во­ров, о дей­ст­ви­ях и на­ме­ре­ни­ях ко­ро­ля в от­но­ше­нии Русского государства. В январе 1611 года, ко­гда Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский пе­ре­стал под­чи­нять­ся «Се­ми­бо­яр­щи­не» и пред­ста­ви­те­лям ко­ро­ля в Мо­ск­ве, боя­ре со­об­щи­ли Си­гиз­мун­ду III о сно­ше­ни­ях Ляпунова с Про­ко­пием и ре­ко­мен­до­ва­ли аре­сто­вать его и про­вес­ти со­от­вет­ст­вую­щее рас­сле­до­ва­ние. По­сле это­го имя Ляпунова в до­ку­мен­тах не упо­ми­на­ет­ся.

По ле­ген­дар­но­му и не­дос­то­вер­но­му из­вес­тию позд­не­го ком­пи­ля­тив­но­го со­чи­не­ния слож­но­го со­ста­ва, Ляпунов был по­ве­шен по при­ка­зу ко­ро­ля за из­мен­ни­че­ские дей­ст­вия в от­но­ше­нии «ве­ли­ко­го го­су­да­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го», в т. ч. за све­де­ние его с пре­сто­ла (что бы­ло прав­дой), а так­же за при­воз бывшего ца­ря в ла­герь под Смо­лен­ском и не­по­до­баю­щее по­ве­де­ние по от­но­ше­нию к не­му на приё­ме у ко­ро­ля (оба об­ви­не­ния не со­от­вет­ст­во­ва­ли дейст­ви­тель­но­сти).