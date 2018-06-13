Краткий курс истории. Смута. Осада Смоленска 13 июня (н. ст.) 1611 года войска польского короля Сигизмунда все же взяли Смоленскую крепость. Ее почти двухлетняя героическая оборона стала одним из самых известных подвигов Смоленска. Формальный повод Смоленск на протяжении многих веков, вплоть до самой Великой Отечественной войны, являлся важнейшим опорным пунктом на западных рубежах русских земель. Так было и в начале XVII века. Речь Посполитая, активно способствовавшая развитию Смуты в России и ранее орудовавшая через царей-самозванцев, начала военные действия против России летом 1609 года, в качестве формального повода использовав заключенный Выборгский договор между Россией и Швецией. С последней Польша находилась в состоянии войны. Приближенные польского короля и... На чтение: 1 минута

13 июня (н. ст.) 1611 года войска польского короля Сигизмунда все же взяли Смоленскую крепость. Ее почти двухлетняя героическая оборона стала одним из самых известных подвигов Смоленска.

Осада Смоленска - одно из главных событий Русско-польской войны 1609–1618 годов. Польско-литовские войска под командованием короля Сигизмунда III под командованием коронного полевого гетмана Станислава Жолкевского с сентября 1609 по июнь 1611 года осаждали Смоленск, обороняемый русским гарнизоном под командованием воеводы Михаила Шеина. Осада завершилась взятием города после истощения сил гарнизона, но из-за больших потерь, понесенных под Смоленском, армия короля Сигизмунда III не смогла идти на Москву на помощь польскому гарнизону и отошла к границам Речи Посполитой.

Формальный повод

Смоленск на протяжении многих веков, вплоть до самой Великой Отечественной войны, являлся важнейшим опорным пунктом на западных рубежах русских земель. Так было и в начале XVII века. Речь Посполитая, активно способствовавшая развитию Смуты в России и ранее орудовавшая через царей-самозванцев, начала военные действия против России летом 1609 года, в качестве формального повода использовав заключенный Выборгский договор между Россией и Швецией. С последней Польша находилась в состоянии войны. Приближенные польского короля и великого князя Литовского Сигизмунда III убедили его, что смоленские жители ждут его как избавителя. В конце сентября 1609 года польско-литовские войска с запорожскими казаками, общим числом около 22 тысяч человек, расположились станом на берегу Днепра у смоленских стен.

Оборона

Смолянам Сигизмунд послал манифест, в котором декларировалось, что он идет спасти Россию от всех неприятелей и потому его подобает встретить со всеми почестями. Жители Смоленска ответили, что поклялись не изменять своему государю, Василию Шуйскому. Они укрылись в стенах крепости, вместе с войсками в кратчайшие сроки наладив оборону. Защитников города было около 5 тысяч человек. Авантюра Сигизмунда не удалась. Войска интервентов начали обстреливать крепостные стены из пушек, но ядра не долетали до вершины холма, на котором стояла крепость. Тогда Сигизмунд решился на приступ. В первых числах октября 1609 года поляки попытались ворваться в крепость, взорвав ворота, но попытки не возымели желаемого результата благодаря грамотно организованной обороне. В дальнейшем поляки только обстреливали крепостные стены. Сигизмунд был так одержим мыслью о взятии Смоленска, что даже не отправился на Москву, когда для того сложились благоприятные обстоятельства: летом 1610 года царские войска потерпели поражение под Клушином, а сам Василий Шуйский был свергнут. Но и смоляне не сдались в той ситуации, крепко стояли за православную веру перед лицом супостата. Спустя почти 20 месяцев осады, когда защитников Смоленска оставалось лишь около тысячи человек, нашелся изменник, указавший полякам на слабое место в обороне.

Последствия

Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал: «Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением – и славою! <…> Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях». Из жителей города выжило лишь несколько тысяч человек. Плененный боярин Михаил Шеин, руководивший обороной крепости, был подвергнут пыткам в нарушение кодекса чести, но не выдал никаких сведений врагу. В польском плену Шеин провел восемь лет. Польское войско потеряло в ходе боев за Смоленск около 30 тысяч человек (с учетом подкреплений, приходивших во время осады) и было деморализовано, так что Сигизмунд III не решился идти на Москву и отправился восвояси. Героизм защитников Смоленска сковал силы интервентов на два года, в результате чего враг не смог оккупировать жизненно важные центры Руси. Все это создало условия для дальнейшего успеха в национально-освободительной борьбе русского народа против польско-литовских интервентов.

Как пишет историк Сергей Александров, наличие стойко оборонявшегося Смоленска, не поддающегося ни избранному Семибоярщиной царю Владиславу, ни осаждавшему его польскому королю Сигизмунду, сыграло в 1610—1611 годах колоссальную роль в формировании патриотического лагеря в России и стало идеологическим обоснованием Первого народного ополчения.