ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, боярин.
Из рода Долгоруковых. Впервые упомянут 10.08.1581 года как чашник на приёме А. Поссевино. В боярском списке 1588-1589 годов значится как московский дворянин. Служил воеводой в полках и городах. В ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов в бою под Гдовом (1591 год) разбит шведами и взят в плен. В 1600/1601-1605 годах воевода в Койсе, в 1605 году при подходе турецких войск поджёг крепость и ушёл морем в Терский городок.
Участвовал в подавлении Болотникова восстания 1606-07.17.01.1608 года на свадьбе царя Василия Ивановича Шуйского боярин «у постели». В 1608 году воевода в Коломне, при нападении войск А. И. Лисовского взят в плен, но вскоре освобождён. В августе 1608 года провожал М. Мнишек и её отца Ю. Мнишека в Речь Посполиту; подвергся нападению отряда князя В. М. Мосальского (Рубца), потерпел поражение, в результате чего Мнишки оказались в Тушинском лагере. В 1608-1610 годах осадный воевода в Москве, в 1609/10 годусудья Монастырского приказа. В июле 1610 года послан воеводой под Псков, где разбил местных ополченцев - сторонников Лжедмитрия II, но под угрозой столкновения с отрядами Лисовского отошёл к Новгороду, где был воеводой «для ратных дел».
В 1611 году боярин «на Москве»: в феврале поставил подпись на грамотах московской Боярской думы, посланных в Смоленск воеводе М. Б. Шеину о сдаче города королю Сигизмунду III и под Смоленск к послам - митрополиту Филарету (Романову) и князю В. В. Голицыну - с тем чтобы они ускорили переговоры о приезде королевича Владислава (будущий польский король Владислав IV) в Москву.
Видной роли в московском боярском правительстве не играл. К весне 1612 года перешёл во Второе ополчение 1611-1612 годов, 07(17) апреля поставил подпись на посланной из Ярославля грамоте князя Д. М. Пожарского с призывом идти на освобождение Москвы. В марте 1613 года приводил нижегородцев к присяге на верность царю Михаилу Фёдоровичу. Судья Московского судного приказа (1614-1615 годы), воевода в Казани (1615-1617 годы), глава Судного патриаршего (1619-1623 годы) и Патриаршего разрядного (1623-1624 годы) приказов при патриархе Филарете.
Пользовался особым расположением матери царя Михаила Фёдоровича - старицы Марфы. 19(29).09.1624 года царь женился на дочери Долгорукова - Марии Владимировне [? – 06(16).01.1625 годы], но вскоре после свадьбы она заболела и скончалась (подлинные причины её смерти неизвестны). Неудачный брак царя, а также придворные интриги (известно о «недружбе» Долгорукова с боярином Ф. И. Шереметевым) способствовали удалению Долгорукова от двора. 17(27).05.1625 года он ещё присутствовал на приёме персидского посольства, но затем был отправлен воеводой в Вологду (1626-1629 годы). В 1629 году «по челобитью» отпущен в деревню, где оставался до конца своих дней. Перед смертью принял постриг с именем Павел. Владел родовой вотчиной в Оболенском уезде, приданой вотчиной в Дмитровском уезде, поместьями в Московском, Тульском, Галичском, Арзамасском и Нижегородском уездах и дворами в Москве и Владимире.