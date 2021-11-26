ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ

ДОЛГОРУКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, боярин.

Из ро­да Дол­го­ру­ко­вых . Впер­вые упо­мя­нут 10.08.1581 года как чаш­ник на приё­ме А. Пос­се­ви­но. В бо­яр­ском спи­ске 1588-1589 годов зна­чит­ся как московский дво­ря­нин . Слу­жил вое­во­дой в пол­ках и го­ро­дах. В хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов в бою под Гдо­вом (1591 год) раз­бит шве­да­ми и взят в плен. В 1600/1601-1605 годах вое­во­да в Кой­се, в 1605 году при под­хо­де турецких войск под­жёг кре­пость и ушёл мо­рем в Тер­ский го­ро­док.

Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-07.17.01.1608 года на свадь­бе ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го боя­рин «у по­сте­ли». В 1608 году вое­во­да в Ко­лом­не, при на­па­де­нии войск А. И. Ли­сов­ско­го взят в плен, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В августе 1608 года про­во­жал М. Мни­шек и её от­ца Ю. Мни­ше­ка в Речь По­спо­ли­ту; под­верг­ся на­па­де­нию от­ря­да князя В. М. Мо­саль­ско­го (Руб­ца), по­тер­пел по­ра­же­ние, в ре­зуль­та­те че­го Мниш­ки ока­за­лись в Ту­шин­ском ла­ге­ре. В 1608-1610 годах осад­ный вое­во­да в Мо­ск­ве, в 1609/10 годусу­дья Мо­на­стыр­ско­го при­ка­за. В ию­ле 1610 года по­слан вое­во­дой под Псков, где раз­бил ме­ст­ных опол­чен­цев - сто­рон­ни­ков Лже­дмит­рия II, но под уг­ро­зой столк­но­ве­ния с от­ря­да­ми Ли­сов­ско­го ото­шёл к Нов­го­ро­ду, где был вое­во­дой «для рат­ных дел».

В 1611 году боя­рин «на Мо­ск­ве»: в фев­ра­ле по­ста­вил под­пись на гра­мо­тах московской Бо­яр­ской думы, по­слан­ных в Смо­ленск вое­во­де М. Б. Шеи­ну о сда­че го­ро­да ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду III и под Смо­ленск к по­слам - митрополиту Фи­ла­ре­ту (Ро­ма­но­ву) и князю В. В. Го­ли­цы­ну - с тем что­бы они ус­ко­ри­ли пе­ре­го­во­ры о при­ез­де ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­слава (бу­ду­щий поль­ский ко­роль Вла­ди­слав IV) в Мо­ск­ву.

Вид­ной ро­ли в московском бо­яр­ском пра­ви­тель­ст­ве не иг­рал. К вес­не 1612 года пе­ре­шёл во Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов, 07(17) апреля по­ста­вил под­пись на по­слан­ной из Яро­слав­ля гра­мо­те князя Д. М. По­жар­ско­го с при­зы­вом ид­ти на ос­во­бо­ж­де­ние Мо­ск­вы. В мар­те 1613 года при­во­дил ни­же­го­род­цев к при­ся­ге на вер­ность ца­рю Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу. Су­дья Московского суд­но­го при­ка­за (1614-1615 годы), вое­во­да в Ка­за­ни (1615-1617 годы), гла­ва Суд­но­го пат­ри­ар­ше­го (1619-1623 годы) и Пат­ри­ар­ше­го раз­ряд­но­го (1623-1624 годы) при­ка­зов при пат­ри­ар­хе Фи­ла­ре­те.

Поль­зо­вал­ся осо­бым рас­по­ло­же­ни­ем ма­те­ри ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча - ста­ри­цы Мар­фы. 19(29).09.1624 года царь же­нил­ся на до­че­ри Долгорукова - Ма­рии Вла­ди­ми­ров­не [? – 06(16).01.1625 годы], но вско­ре по­сле свадь­бы она за­бо­ле­ла и скон­ча­лась (под­лин­ные при­чи­ны её смер­ти не­из­вест­ны). Не­удач­ный брак ца­ря, а так­же при­двор­ные ин­три­ги (из­вест­но о «не­друж­бе» Долгорукова с боя­ри­ном Ф. И. Ше­ре­ме­те­вым) спо­соб­ст­во­ва­ли уда­ле­нию Долгорукова от дво­ра. 17(27).05.1625 года он ещё при­сут­ст­во­вал на приё­ме персидского по­соль­ст­ва, но за­тем был от­прав­лен вое­во­дой в Во­ло­гду (1626-1629 годы). В 1629 году «по че­ло­би­тью» от­пу­щен в де­рев­ню, где ос­та­вал­ся до кон­ца сво­их дней. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг с име­нем Па­вел. Вла­дел ро­до­вой вот­чи­ной в Обо­лен­ском уезде, при­да­ной вот­чи­ной в Дмит­ров­ском уезде, по­ме­сть­я­ми в Московском, Туль­ском, Га­лич­ском, Ар­за­мас­ском и Ни­же­го­род­ском уез­дах и дво­ра­ми в Мо­ск­ве и Вла­ди­ми­ре.