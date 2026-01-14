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Личные приближённые Екатерины II в дополнение к личным отношениям с императрицей получали статус настоящих политических фигур. Они становились инициаторами реформ, поддерживали её политические идеи, а еще... обзаводились титулами, землями и деньгами. Частая смена фаворитов Екатерины II объяснялась личной страстью или продуманной государственной политики? Кто был настоящим отцом Павла I? Какую роль играли фавориты Екатерины II в государственном управлении? Какие были правила её фаворитизма? Давайте разбираться вместе!

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