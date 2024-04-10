8 класс | История России конца XVII — первой четверти XIX в.

Екатерина Великая

Павленко Н. И.

Об удивительной судьбе российской императрицы Екатерины Великой — урожденной Софии Фредерики Августы, немецкой принцессы из захолустного Ангальт-Цербстского княжества, волею судеб взошедшей на российский престол и в течение почти тридцати пяти лет (1762–1796) самодержавно управлявшей великой Империей, — о ее необыкновенных замыслах и свершениях, любовных утехах и взаимоотношениях с вельможами, а также о судьбах России Екатерининской эпохи и о многом другом рассказывает в своей новой книге известный историк Николай Иванович Павленко, признанный знаток истории России XVIII века.