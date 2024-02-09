Румянцев: мажор, новатор, полководец

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«Русский Велисарий» – так называла Петра Александровича Румянцева императрица Екатерина Великая.

Но талантливым полководцем и новатором военного искусства отпрыск аристократической семьи стал не сразу. В юности Петя – «мажор», баловень судьбы, золотая молодежь. Девушки, карты, дуэли, алкоголь.

Как и когда впервые проявился полководческий дар Румянцева? Как командовал он русскими войсками в Семилетней войне и русско-турецких войнах? Как управлял Малороссией? Как сложились его отношения с другими выдающимися полководцами эпохи – Потемкиным и Суворовым?