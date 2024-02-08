Екатерина Вторая. За кулисами династического брака

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"Выбор Фике на роль супруги будущего императора Петра III не случаен. Король Пруссии Фридрих II был напрямую заинтересован в таком союзе. Для Екатерины переезд в Россию означал не просто улучшение жилищных условий и финансового положения – брак с Петром III буквально открывал для нее новый мир.

Как к Екатерине отнеслась Елизавета Петровна? Чем отличилась Иоганна, мать Екатерины? Какими на самом деле были семейные взаимоотношения Петра III и его супруги? Как Екатерина повлияла на образ своего мужа и отношение к нему?"