Братья Орловы. Братья Зубовы

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"Сегодняшний рассказ посвящен двум самым ярким придворным кланам эпохи Екатерины II – братьям Орловым и братьям Зубовым, два представителя которых – Григорий Орлов и Платон Зубов – стали первым и последним фаворитами императрицы.

Какими были Орловы и Зубовы? Почему одни братья были едины как сжатый кулак, а других сжигала ревность? Что сделали они для страны, как их личные судьбы повлияли на события российской истории?

Вы познакомитесь с гвардейским бытом Петербурга и придворными нравами времен поздней Екатерины, узнаете о подавлении Чумного бунта и интриге княжны Таракановой, Персидском походе русской армии и многом, многом другом."