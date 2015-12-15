Жалованные грамоты дворянству и городам Законодательные акты, подписанные Екатерина II 21 апреля (2 мая) 1785 г.: «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» и «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи». «Грамота дворянству» свела воедино и закрепила все привилегии дворянства, предоставив ему существенные льготы в сравнении с другими сословиями. На чтение: 4 минуты

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВОРЯНСТВА

Мы видели, что уже при Елизавете дворянство становилось привилегированным классом, получив имущественные права, каких не имели другие общественные классы. Освобождая его от личной государственной службы, Петр III создает ему этим личные привилегии, также чуждые другим классам. Ко времени Екатерины II, таким образом, дворянство делается уже вполне привилегированным сословием. Но оно не имеет внутренней организации; до сих пор ему организацию давала самая служба по полкам, его соединяли служебные связи; теперь эта организация должна была потерять свою прежнюю роль, ибо дворянство усиленно уходило из службы в деревню и нуждалось в новой организации – сословной. Ее дала дворянству Екатерина II.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 2000 http://magister.msk.ru/library/history/platonov/plats005.htm#gl15

«ГРАМОТА НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОРОДНОГО РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА»

«Жалованная грамота дворянству» состояла из вводного манифеста и четырёх разделов (92 статьи): О личных преимуществах дворян; О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии, и о выгодах дворянского общества; Наставление для сочинения и продолжения дворянской родословной книги в наместничестве; Доказательства благородства.

Грамота свела воедино и окончательно закрепила все привилегии дворянства. В соответствии с ней дворянству предоставлялись особые существенные льготы в сравнении с другими сословиями — свобода от обязательной службы, уплаты податей, право на владение крепостными крестьянами и земельными недрами в пределах своих владений. Дворяне могли организовывать мануфактуры, заниматься промышленным производством и торговлей, освобождались от постоя войск, их имения не подлежали конфискации. Впервые предоставлялось право организации дворянских собраний в губерниях и уездах (дворянские собрания могли делать представления властям о своих нуждах). Честь, жизнь и имущество дворянина отныне можно было отнять только после совершённого им преступления, доказанного судом, состоящим из равных ему. Дворянство отныне именовалось «благородным».

Екатерина II подписала два законодательных акта: «Жалованная грамота городам» и «Жалованная грамота дворянству» // Президентская библиотека http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=514

О личных преимуществах дворян

[…] 1. Что есть благородное дворянское достоинство

Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное.

2. Благородное дворянское достоинство наследственно есть

Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно:

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.

4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно. […]

Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 21 апреля 1785 г // Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/dv_gram.htm

ГРАМОТА НА ПРАВА И ВЫГОДЫ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

Подписанная в этот же день [21 апреля (2 мая) 1785 г.] «Жалованная грамота городам» состояла из вводного манифеста и четырнадцати разделов: Городовое положение; О городовых обывателях. Установление общества градского, и о выгодах общества градского; Наставление для сочинения и продолжения городовой обывательской книги; Доказательства состояния городовых обывателей; О личных выгодах городовых обывателей, среднего рода людей или мещан вообще; О гильдиях и гильдейских выгодах вообще; О первой гильдии; О второй гильдии; О третей гильдии; О выгодах цеховых; О иногородних и иностранных гостях; О выгодах именитых граждан; О городовых доходах; О городской общей думе и о городской шестигласной думе.

Грамота устанавливала новые выборные городские учреждения, расширяя круг избирателей и закрепляя основы самоуправления. Горожане были поделены на шесть разрядов по имущественным и социальным признакам: «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; купцы трёх гильдий; ремесленники, записанные в цехи; иностранцы и иногородние; «именитые граждане»; «посадские» (все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или рукоделием). В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось собрание «градского общества», в которое входили лишь наиболее состоятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была «общая градская дума», состоящая из городского головы и шести гласных. Судебными выборными учреждениями в городах являлись магистраты.

Екатерина II подписала два законодательных акта: «Жалованная грамота городам» и «Жалованная грамота дворянству» // Президентская библиотека http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=514

ГРАМОТА НА ПРАВА И ВЫГОДЫ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 21 АПРЕЛЯ 1785 Г.

[…] 62. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть частей.

63. В первую часть городовой обывательской книги внесут состояние и имяна настоящих городовых обывателей по алфавиту. Толкование: Настоящие городовые обыватели суть те, кои в том городе дом или иное строение, или место, или землю имеют. Примечание: Каждый дом или иное строение, или место, или земля в городе да означится нумером.

64. Гильдии: Во вторую часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по алфавиту. Толкование: Вписавшиеся в гильдии суть все те (какого кто бы ни был рода или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла), кои за собою объявят капитал, а имянно: 1 ) кто объявит за собою капитал от десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей, того вписать в перьвую гильдию; 2) кто объявит за собою капитал от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей, того вписать во вторую гильдию; 3) кто объявит за собою капитал от тысячи рублей до пяти тысяч рублей, того вписать в третью гильдию. Примечание: Разчисление гильдий по капиталам долженствует быть от одной в государстве общей переписи до другой таковой же, и по воле императорскаго величества подтверждаемо или исправляемо.

65. Цехи: В третью часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в цехи по алфавиту. Толкование: Вписавшиеся в цех суть те мастера, подмастерья и ученики различных ремесл, кои вписалися в цех своего ремесла.

66. Иногородние и иностранные гости: В четвертую часть городовой обывательской гости книги внесут иногородных и иностранных гостей по алфавиту. Толкование: Иногородные и иностранные гости суть те иных российских городов или иных государств люди, кои ради промысла или работы, или иных мещанских упражнений записалися.

67. Имянитые граждане: В пятую часть городовой обывательской книги внесут имянитых граждан по алфавиту. Толкование: Имянитые граждане суть те, кои: 1. Проходя по порядку службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанских заседателей совестнаго суда, или губернскаго магистрата,или бургомистра, или городскаго главы с похвалою. 2. Ученые, кои академические или университетские атестаты, или письменныя свидетельства о своем знании, или искустве предъявить могут и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны. 3. Художники трех художеств, а имянно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, кои суть члены академические или удостоения академическия о своем звании или искустве имеют и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны. 4. Всякаго звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и болееза собою объявят. 5. Банкиры, кои деньги переводят и для сего звания капитала ото ста до двух сот тысяч рублей за собою объявят. 6. Те, кои оптом торгуют и лавок не имеют. 7. Кораблехозяева, кои собственные корабли за море отправляют.

68. Посадские: В шестую часть городовой обывательской книги внесут посадских по алфавиту. Толкование: Посадские суть в том городе старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой обывательской книги не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том городе.

69. Городской глава и депутаты да не внесут в городовую обывательскую книгу, буде кто не представит доказательства своего состояния. […]

Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 21 апреля 1785 г // Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gorgram.htm

ЖАЛОВАННЫЕ СОСЛОВНЫЕ ГРАМОТЫ

Через несколько времени устройство областного управления завершено было двумя жалованными сословными грамотами – дворянству и городам. […] Вот главные черты того и другого акта. В жалованной грамоте дворянству завершено было корпоративное устройство сословия: сверх уездных дворянских собраний с их предводителями, созванных впервые для выбора депутатов в комиссию 1767 г., теперь возникли губернские дворянские собрания с губернскими предводителями во главе. Губернские учреждения 1775 г. вводились лет двадцать, и при введении их съезжались в губернские города дворяне всех уездов и выбирали губернских представителей дворянства. Право выбирать губернских предводителей было признано за сословием жалованной грамотой 1785 г. В этой грамоте окончательно определены права дворянства: дворянин пользуется недвижимым имуществом своим вместе с крестьянами на праве полной собственности, передает свое звание жене и детям, не лишается этого звания иначе как по суду за известные преступления; приговор о преступлении дворянина получает силу только с утверждения верховной власти. Дворянин свободен от личных податей, от рекрутской повинности и от телесных наказаний; дворянские собрания имеют право ходатайствовать о своих сословных нуждах перед высшим правительством.

Точно так же получили окончательное устройство и городские состояния. До сих пор судебные дела вместе с надзором за благочинием в городах сосредоточивались в губернских и городовых магистратах; по жалованной грамоте городам Российской империи 1785 г. рядом с магистратом как судебным учреждением возникают городские, полицейско-хозяйственные учреждения. Городское население было разделено на шесть состояний […]. Эти состояния различались или происхождением, или размером капитала. Так, купцы разделены были на три гильдии: низший размер капитала для купцов 3-й гильдии – 1000 руб. Торговцы, не имевшие такого капитала, причислялись к мещанам и распределялись по ремесленным цехам. Городское хозяйство и управление вели две думы: общая и шестигласная; общая состояла под председательством городского головы из гласных от всех разрядов и имела распорядительное значение, собираясь в известные сроки или по мере надобности; дума шестигласная, состоящая из шести членов по одному от каждого из шести состояний под председательством того же городского головы была исполнительным учреждением и действовала постоянно, собираясь еженедельно. Оба эти самоуправления – дворянское и городское – развивались с неодинаковым успехом. Губернские учреждения ввели необычайное оживление в среде губернских дворян. Через каждые три года дворяне съезжались в губернский город и выбирали на разные должности среди пиров и увеселений, которыми их угощали своя братья – губернский предводитель и губернатор. Напротив, городское управление действовало очень вяло под тяжелой рукой наместника, или губернатора. Оживление, каким отличались дворянские сословные учреждения, даже вызвало преувеличенное опасение в иностранцах: два француза, путешествовавшие по России в начале 90-х годов, наслушавшись этих речей, пророчили в своих записках, что "рано или поздно эти собрания непременно приведут к великой революции".

Обложка: Титульный лист жалованной грамоты Екатерины II

Источник: http://ekaterina-ii.niv.ru