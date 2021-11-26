ЗАВАДОВСКИЙ Пётр Васильевич

Российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1795).

Дво­ря­нин. По­сле окон­ча­ния Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1760) слу­жил в кан­це­ля­рии Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии под на­ча­лом К. Г. Ра­зу­мов­ско­го (до 1768). Во вре­мя рус.-тур. вой­ны 1768–74 уп­рав­лял сек­рет­ной кан­це­ля­ри­ей глав­но­ко­манд. 2-й ар­ми­ей гр. П. А. Ру­мян­це­ва-За­ду­най­ско­го (1768), уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях при Лар­ге и Ка­гу­ле (1770), в оса­де Си­ли­ст­рии (1773), в бит­ве под Гир­со­вом (1773). В чи­не пол­ков­ни­ка ко­ман­до­вал Ста­ро­ос­коль­ским пол­ком (1773–74). Вме­сте с С. Р. Во­рон­цо­вым ре­дак­ти­ро­вал текст Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 . В 1775 был ре­ко­мен­до­ван Ру­мян­це­вым-За­ду­най­ским имп. Ека­те­ри­не II, ко­то­рая на­зна­чи­ла его сво­им ка­би­нет-сек­ре­та­рём (до 1793). Се­на­тор (1780–1799, 1801–12). Пред. Ко­мис­сии для уст­рой­ст­ва нар. учи­лищ (1782–97). Под рук. З. и при уча­стии Ф. И. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во был под­го­тов­лен «План к ус­та­нов­ле­нию на­род­ных учи­лищ в Рос­сий­ской им­пе­рии» [ут­вер­ждён Ека­те­ри­ной II 27.9(8.10).1782]. Этим до­ку­мен­том соз­да­ва­лась об­ще­рос­сий­ская сис­те­ма школь­но­го об­ра­зо­ва­ния: в гу­берн­ских го­ро­дах уч­ре­ж­да­лись 4-класс­ные, а в уезд­ных – 2-класс­ные нар. учи­ли­ща. По ини­циа­ти­ве З. в 1783 в С.-Пе­тер­бур­ге бы­ло от­кры­то Гл. нар. уч-ще. В 1785 в ре­зуль­та­те ана­ли­за сис­те­мы пре­по­да­ва­ния в Па­же­ском кор­пу­се и др. учеб­ных за­ве­де­ни­ях З. со­ста­вил еди­ный план обу­че­ния для всех рос. учи­лищ (одоб­рен Ека­те­ри­ной II ); воз­гла­вил Па­же­ский кор­пус. В 1786 Ко­мис­сия под рук. З. из­да­ла «Пра­ви­ла для уча­щих­ся на­род­ных учи­лищ» и «Ру­ко­во­дство учи­те­лям 1 и 2 раз­ря­да на­род­ных учи­лищ Рос­сий­ской им­пе­рии», ко­то­ры­ми ус­та­нав­ли­ва­лась пре­ем­ст­вен­ность ме­ж­ду сту­пе­ня­ми об­ра­зо­ва­ния и со­от­вет­ст­вен­но ме­ж­ду учеб­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми – от уезд­ной шко­лы до уни­вер­си­те­та, а так­же вво­ди­лись еди­ные ме­то­ди­ка пре­по­да­ва­ния и учеб­ные пла­ны. По рас­по­ря­же­нию им­пе­рат­ри­цы З. изу­чил прак­ти­ку пре­по­да­ва­ния в ме­ди­ко-хи­рур­гич. уч-ще в С.-Пе­тер­бур­ге, при­шёл к вы­во­ду о её не­удов­ле­тво­рит. со­стоя­нии и о не­об­хо­ди­мо­сти уч­ре­ж­де­ния мед. ака­де­мии, со­вме­ст­но с док­то­ра­ми М. А. Вей­кар­том и М. М. Те­ре­хов­ским раз­ра­бо­тал для неё ус­тав [Ме­ди­ко-хи­рур­гич. ака­де­мия ос­но­ва­на уже при имп. Пав­ле I 18(29).12.1798; ны­не Рос. во­ен.-мед. ака­де­мия им. С. М. Ки­ро­ва].

Управ­ляю­щий уч­ре­ж­дён­ным по его про­ек­ту Гос. за­ём­ным бан­ком (1786). Гл. ди­рек­тор Ас­сиг­на­ци­он­но­го бан­ка (с 1798). Уво­лен в от­став­ку в 1799 и вы­слан в своё име­ние – с. Ля­ли­чи (Су­раж­ский у. Ма­ло­рос­сий­ской губ.). По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол имп. Алек­сан­д­ра I воз­вра­щён ко дво­ру, на­зна­чен чл. Не­пре­мен­но­го со­ве­та (апр. 1801) и пред. Ко­мис­сии по со­став­ле­нию за­ко­нов (1801–03). Пер­вый мин. нар. про­све­ще­ния [8(20).9.1802–11(23).4.1810]. В 1803–04 по ини­циа­ти­ве З. на­ча­та ре­фор­ма сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, пре­ду­смат­ри­вав­шая соз­да­ние в стра­не учеб­ных ок­ру­гов, а так­же от­кры­тие гим­на­зии в ка­ж­дом гу­берн­ском го­ро­де, уезд­но­го учи­ли­ща в ка­ж­дом гу­берн­ском и уезд­ном го­ро­де (в боль­ших гу­берн­ских го­ро­дах их мог­ло быть не­сколь­ко) и при­ход­ско­го учи­ли­ща в ка­ж­дом при­хо­де (реа­ли­зо­ва­но к 1820-м гг.). Все гим­на­зии долж­ны бы­ли на­хо­дить­ся под адм.- ме­то­дич. управ­ле­ни­ем уни­вер­си­те­тов. По пред­став­ле­ни­ям З. от­кры­ты Дерпт­ский (1802), Ви­лен­ский (1803), Ка­зан­ский (1804) и Харь­ков­ский (1805) ун-ты. З. ру­ко­во­дил под­го­тов­кой 1-го об­ще­го Уни­вер­си­тет­ско­го ус­та­ва (при­нят в 1804), ко­то­рый пре­дос­та­вил уни­вер­си­те­там ши­ро­кую ав­то­но­мию. В том же го­ду при не­по­средств. уча­стии З. при­нят пер­вый Ус­тав о цен­зу­ре, со­глас­но ко­то­ро­му цен­зу­ру долж­ны бы­ли осу­ще­ст­в­лять про­фес­со­ра и ма­ги­ст­ры уни­вер­си­те­тов. Пред. Деп-та за­ко­нов Гос. со­ве­та (с 1810).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1775), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (оба в 1786), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1797; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1805), Св. Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го (1799).

Иллюстрации:

П. В. За­ва­дов­ский. Порт­рет ра­бо­ты Ф. Г. Сле­зен­цо­ва. Не ра­нее 1797. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

Автор статьи: С. Г. Ка­ли­ни­на.