ЯКОБИ ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Образование и карьера

Иван Якоби родился в 1726 г. в офицерской семье. Отец – Варфоломей Валентинович Якоби. Детские годы провел в Петербургском сухопутном шляхетском кадетском корпусе. В 1747 г. ему был присвоен чин прапорщика. Отправился на службу в Селенгинск, которым руководил его отец. Место службы – Якутский гарнизонный пехотный полк. И.В. Якоби отдал службе в Селенгинске 15 лет.

Несколько раз посещал Пекин по поручению отца.

В 1762 г. Ивану Варфоломеевичу присвоен чин подполковника. В этот период он командовал Селенгинским драгунским полком. С 1764 г. повышен до полковника.

Покинув Сибирь после смерти отца в 1769 г., И.В. Якоби был направлен на службу во 2-ю армию, действовавшую против турок. Получил орден св. Анны за военную кампанию 1771 г., орден св. Георгия 3-го класса за успешную атаку при Алуште (награжден 26 ноября 1775 г.).

На посту астраханского губернатора

В 1776 г. И.В. Якоби получил назначение возглавить Астраханскую губернию. Создал Моздокское казачье войско, разместив его в шести станицах между Моздоком и Кизляром. Занимался строительством новой линии между Моздоком и Азовом. Способствовал заселению Ставропольской губернии казенными крестьянами, расширению торговли с азиатскими народами, улучшению Астраханского порта и др.

В 1779 г. И.В. Якоби получил чин генерал-поручика, удостоился ордена св. Александра Невского.

18 марта 1781 г. согласно Высочайшего повеления им было открыто Саратовское наместничество.

Губернатор Уфимский и Симбирский

Весной 1781 г. И.В. Якоби назначают оренбургским губернатором. 12 июля он прибыл в Оренбург.

23 декабря 1781 г. Оренбургская губерния была упразднена и вошла в качестве области во вновь образованное Уфимское наместничество. Новым генерал-губернатором Уфимским и Симбирским стал генерал-поручик И.В. Якоби. На этом посту он пробыл почти год. За это время губернатор занимался обустройством оренбургских и уральских казаков, провел перепись населения.

14 января 1782 г. создавалась Оренбургская пограничная экспедиция. Она руководила всеми делами русского правительства в киргизской степи и сношениями со среднеазиатскими ханствами. Находилась в подчинении Азиатского департамента МИД.

Губернатор Иркутский и Колыванский

В 1783 г. И.В. Якоби назначается на должность генерал-губернатора Иркутского и Колыванского. Во время своего губернаторства он построил в Иркутске и Колывани здания для присутственных мест, основал приказы общественного призрения, богадельни, больницы, рабочие дома, открыл народные училища; возобновились торговые отношения с Китаем. За эту деятельность И.В. Якоби удостоился ордена св. Владимира 1-й степени.

Отстранен от должности в 1789 г. по навету, но впоследствии оправдан.

Участник Русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг.

Во время правления императора Павла повышен до генерал-лейтенанта, затем – до генерала от инфантерии (1797).

В 1797 г. И.В. Якоби подал отставку. В 1803 г. скончался в Санкт-Петербурге.

Семья

Дочь: Анна Ивановна.